Trump: “Tal vez tendré que cambiar de opinión” sobre el despido de Powell

El presidente Trump planteó el viernes la posibilidad de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como parte de su última ronda de intensas críticas al líder del Banco Central por su decisión de no reducir las tasas de interés.

Trump, en una larga publicación en Verdad socialcriticó a Powell, etiquetándolo como “Numbskull”, “un tipo tonto”, “y un obvio enemigo de Trump”. Trump nombró a Powell para el puesto en 2017.

“Entiendo completamente que mi fuerte crítica de él hace que sea más difícil para él hacer lo que debería estar haciendo, reduciendo las tasas, pero lo he probado de diferentes maneras”, publicó Trump. “He sido amable, he sido neutral y he sido desagradable, y agradable y neutral no funcionó!”

La publicación incluía un gráfico que muestra cómo la tasa del banco central de los Estados Unidos en comparación con otras naciones.

“¡No sé por qué la junta no anula este total y completo idiota!” Trump agregó “¡tal vez, solo tal vez, tendré que cambiar de opinión sobre despedirlo? ¡Pero independientemente, su término termina en breve!”

El término de Powell termina en 2026. Dijo en noviembre pasado que no renunciaría si Trump preguntara, y que no está permitido bajo la ley “que el presidente dispare o degrade a él oa cualquiera de los otros gobernadores de la Fed con puestos de liderazgo.

Trump dijo en abril que no tenía intención de despedir a Powell, aunque en los últimos días ha aumentado sus críticas en medio de la frustración por el manejo de las tasas de interés de la Fed.

Los funcionarios de la Fed comenzaron el año esperando continuar reduciendo las tasas de interés a medida que la inflación se volvió hacia su nivel anual ideal del 2 por ciento. Pero el banco se ha mantenido en la primera mitad de 2025 en medio de la incertidumbre impulsada por los planes de tarifas de Trump.

Powell reiteró su llamado a la paciencia el miércoles, después de que la Fed mantuvo las tasas estables una vez más.





