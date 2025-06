Trump cierra a Tulsi Gabbard en Irán: “Ella está equivocada”

El presidente Donald Trump nuevamente despidió al director de inteligencia nacional Tulsi Gabbard, esta vez diciéndole a los periodistas que estaba “equivocada” que le dijo a un comité del Senado que Irán no estaba construyendo un arma nuclear.

Durante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en marzo, Gabbard dicho “El [intelligence community] continúa evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear y el líder supremo Khamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003 ”.

“No me importa lo que ella dijo”, dijo Trump a los periodistas el martes. “Creo que estaban muy cerca de tenerlos”.

La oficina de Gabbard ha intentado disminuir la percepción de una brecha entre la ex congresista demócrata y el presidente, alegando que los dos están en la “misma página”.

“El hecho de que Irán no esté construyendo un arma nuclear en este momento, no significa que no estén” muy cerca “, como dijo el presidente Trump”, un funcionario de Gabbard dijo CNN.