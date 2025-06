Los chicos orgullosos dicen que Trump perderá su apoyo si va a la guerra con Irán

“Si Estados Unidos se involucra directamente en el conflicto de Israel-Irán, los votantes que votaron por Trump porque había la esperanza de que Trump fuera America First ya no puede apoyar a Trump”, la cuenta de los niños orgullosos Publicado en Telegram El miércoles. “America First no significa guerra para Israel. Donald Trump, concéntrese en la salud de nuestra nación, punto. Nos estamos desmoronando. Estamos paralizados de deuda sin plan para una solución. Sea el presidente que usted manejó”.