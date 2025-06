Ocasio-Cortez dice que Irán bombardea los terrenos para el juicio político de Trump

By







El representante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) el sábado por la noche dijo que la decisión del presidente Trump de atacar tres de los sitios nucleares de Irán es motivo de juicio político, convirtiéndose en uno de los primeros demócratas elegidos para respaldar el castigo constitucional después del ataque en el Medio Oriente.

Trump anunció el domingo por la noche que Estados Unidos ejecutó un “éxito militar espectacular” en Irán, golpeando tres instalaciones nucleares, incluido Fordow, que está escondido en una montaña al sur de Teherán. Advirtió que Estados Unidos ordenaría huelgas adicionales si Irán no viene a la mesa para negociar un acuerdo de paz.

Mientras que varios demócratas de la Cámara de Representantes criticaron la huelga de Trump como inconstitucional, Ocasio-Cortez fue uno de los pocos seleccionados para ir un paso más allá y clasificar el movimiento como imposible.

“La desastrosa decisión del presidente de bombardear a Irán sin autorización es una grave violación de la constitución y los poderes de guerra del Congreso”, escribió Ocasio-Cortez en un Publicar en x. “Se arriesgó impulsivamente a lanzar una guerra que puede atraparnos durante generaciones. Es absolutamente y claramente motivo para la acusación”.

El artículo 1 de la Constitución otorga al Congreso la autoridad para “declarar la guerra”, uno de los poderes más grandes en poder de la rama legislativa. En el pasado, sin embargo, los presidentes de ambos partidos han golpeado militarmente sin aprobación del Congreso.

Ocasio-Cortez argumentó que al golpear las instalaciones nucleares iraníes sin autorización de los legisladores en Capitol Hill, el presidente incumplió la constitución y los poderes de guerra del Congreso.

La huelga se produjo después de días de debate en Washington sobre si Estados Unidos se involucraría en el conflicto de Israel-Irán, que se intensificó después de que Israel golpeó los sitios nucleares iraníes, que denominó un ataque preventivo, lo que provocó ataques de ida y vuelta entre los dos países en el Medio Oriente.

No está claro si los demócratas buscarán la acusación contra Trump a raíz de la huelga en las tres instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, si el partido siguiera el castigo, estaría condenado a fallar ya que los demócratas son minoría en ambas cámaras.

Sin embargo, al menos dos republicanos de la Cámara de Representantes criticaron la huelga de Trump. El representante Thomas Massie (R-Ky.), Que había estado presionando contra la intervención de los Estados Unidos en el conflicto de Israel-Irán, escribió en X: “Esto no es constitucional”. El representante Warren Davidson (R-Ohio) escribió en X: “Si bien la decisión del presidente Trump puede resultar justo, es difícil concebir una lógica que sea constitucional. Espero sus comentarios esta noche”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes acusaron a Trump dos veces durante su primer mandato, una vez por acusaciones de que presionó a Ucrania para investigar al ex presidente Biden, y por segunda vez después del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. El Senado lo absolvió las dos veces.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (DN.Y.) el sábado por la noche, dijo que Trump “no pudo buscar la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar”, y dijo que “el Congreso debe ser informado total e inmediatamente en un entorno clasificado”, sin mencionar la constitución o la acusación.

Mientras tanto, la minoría de la casa, Katherine Clark (D-Mass.), Dijo que la decisión de Trump de atacar las instalaciones nucleares “no es autorizada e inconstitucional”.

Los republicanos están defendiendo en gran medida la huelga. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a The Hill que Trump dio a los líderes del Congreso “una cortesía que se dirige”, y la Casa Blanca dijo que Trump tiene la autoridad constitucional para atacar a Ian como comandante en jefe.

Además, el presidente Mike Johnson (R-La.) Parecía retroceder las críticas democráticas, argumentando que el presidente respeta la constitución pero necesitaba actuar de manera rápida.

Johnson fue informado sobre la huelga de antemano, dijo una fuente familiarizada con el asunto a The Hill.

“El presidente hizo la llamada correcta e hizo lo que tenía que hacer”, escribió Johnson en un Publicar en x. “Los líderes en el Congreso eran conscientes de la urgencia de esta situación y el comandante en jefe evaluó que el peligro inminente superó el tiempo que tomaría para que el Congreso actúe.

“El presidente respeta completamente el artículo I Power del Congreso, y la huelga necesaria, limitada y específica de esta noche sigue la historia y la tradición de acciones militares similares bajo presidentes de ambos partidos”, agregó.

Al menos otro demócrata de la Cámara de Representantes respaldó la acusación a raíz del ataque contra Irán: el representante Sean Casten (D-Ill) dijo que la huelga fue “un delito inequívoco desatérable”, mientras asiente a la extrema improbabilidad de una minoría democrática que abatía a un presidente republicano.

“No se trata de los méritos del programa nuclear de Irán. Ningún presidente tiene la autoridad de bombardear a otro país que no representa una amenaza inminente para los Estados Unidos sin la aprobación del Congreso. Este es un delito inequívoco de desglose”, escribió en un Hilo largo en x. “No estoy diciendo que tengamos los votos para destituir. Estoy diciendo que no haces esto sin la aprobación del Congreso y si Johnson no crece una columna vertebral y aprende a ser un niño real mañana, tenemos un problema de traje que pone en riesgo nuestra misma república”.

“Una nota final de aclaración. Estoy abierto a la idea de que los Estados Unidos deberían atacar a Irán. Pero no estoy abierto a la idea de que el Congreso cede toda autoridad al poder ejecutivo. No importa cuántos aduladores de Lickspitt en el Partido Republicano argumenten lo contrario”, agregó.

Actualizado a las 11:39 p.m. EDT.





Fuente