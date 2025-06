Trump contradice a su propio vicepresidente sobre el ‘cambio de régimen’ en Irán

“No es políticamente correcto usar el término, ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán sea genial nuevamente, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Miga !!!” Trump escribió en una publicación social de la verdad del domingo por la noche .

Las declaraciones de Trump se producen después de que Vance y el Secretario de Defensa Pete Hegseth enfatizaron que los ataques estadounidenses sobre Irán eran una operación “intencionalmente limitada” centrada en eliminar las capacidades nucleares del país y no alimentar un conflicto más grande.

“Nuestra opinión ha sido muy clara de que no queremos un cambio de régimen”. Vance dijo en una entrevista de noticias de NBC dominical. “Esta misión no fue, y no ha sido, sobre el cambio de régimen”. Hegseth dijo a los periodistas durante una sesión informativa dominical.