Trump probablemente no llegue a ser un rey después de todo

Los jueces otorgan órdenes de emergencia para detener temporalmente las acciones como deportaciones, prohibiciones o perforación, mientras se decide un caso. Por lo general, renuncian a los bonos en casos de interés público, pero bajo el proyecto de ley del Partido Republicano del Senado, los grupos de interés público o incluso los demandantes individuales, tendrían que toser millones, si no miles de millones de dólares, para buscar una orden judicial de emergencia contra la administración Trump, dinero que definitivamente no tienen.

El parlamentario del Senado, el asesor no partidista de la Cámara sobre las Reglas del Senado, determinó el sábado que esta disposición no está relacionada con asuntos presupuestarios. Los republicanos están utilizando un proceso llamado conciliación presupuestaria para acelerar la aprobación de su factura de impuestos, lo que les permite avanzar con 51 votos en lugar de 60. Pero este proceso es solo para facturas relacionadas con el presupuesto, por lo que cualquier idioma en el proyecto de ley que los banderas parlamentarias no están relacionadas con los presupuestos están sujetos a 60 votos.