12 Veteranos demócratas de la Cámara anuncian el apoyo a la resolución de los poderes de guerra

Una docena de demócratas de la Cámara de Representantes que son veteranos anunciaron apoyo para una resolución de poderes de guerra a raíz de las recientes huelgas estadounidenses contra Irán.

“Escribimos primero como patriotas que aman a nuestro país. Todos y cada uno de nosotros usaron el uniforme con orgullo. Todos y cada uno de nosotros estaban listos y dispuestos a establecer nuestras vidas para proteger a nuestros conciudadanos y para apoyar y defender nuestra constitución”, una carta del lunes del grupo de los demócratas lectura.

“Con eso en mente, queremos agradecer a nuestras tropas por su valentía, desde los pilotos B-2 hasta aquellos estacionados en el área de responsabilidad de USCentcom. También escribimos como veteranos”.

The letter, addressed to President Trump, features the signatures of Democratic Reps. Pat Ryan (NY), Gil Cisneros (Calif.), Eugene Vindman (Va.), Chris Deluzio (Pa.), Bobby Scott (Va.), Jimmy Panetta (Calif.), Derek Tran (Calif.), Herb Conaway (NJ), Chrissy Houlahan (Pa.), Maggie Goodlander (NH), Salud Carbajal (California) y Ted Lieu (California).

El presidente Trump anunció el sábado que Estados Unidos había bombardeado tres sitios nucleares iraníes, entrando en un conflicto entre Irán e Israel que comenzó a principios de este mes.

Los representantes Thomas Massie (R-Ky.) Y Ro Khanna (D-Calif.) Introdujeron una resolución de poderes de guerra la semana pasada que requeriría que Trump termine “el uso” de las fuerzas armadas estadounidenses en Irán sin la aprobación del Congreso.

“Debemos continuar con fuerza con nuestros aliados israelíes, incluido el apoyo activo y robusto para la defensa del Estado de Israel y su gente, como lo hemos hecho durante décadas. Pero debemos ser muy claros; operaciones militares ofensivas y ofensivas con liderados por Estados Unidos contra Irán, incluidas las huelgas aéreas preventivas del sábado por la noche, son diferentes”, dijeron los legisladores en su carta.

“Todos juramos un juramento para apoyar y defender la Constitución. El Artículo 1, Sección 8, requiere explícitamente una votación del Congreso para declarar la guerra. En reconocimiento de ese deber constitucional claro y sagrado, todos apoyaremos una resolución de poderes de guerra”, agregó el grupo.

Cuando se le contactaron para hacer comentarios, la Casa Blanca anotó una publicación de Trump en su cuenta social de verdad.

“Ha sido totalmente acordado por Israel e Irán que habrá un alto el fuego completo y total”, dijo Trump en el puesto.





