Irán acepta el fuego del fuego: Reuters

Pero no hubo confirmación de Israel y el ejército israelí dijo que se lanzaron dos voleas de misiles desde Irán Hacia Israel en las primeras horas del martes.

“Suponiendo que todo funciona como debería, lo que hará, me gustaría felicitar a ambos países, Israel y IránAl tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para terminar, lo que debería llamarse “la guerra de 12 días” “, escribió Trump en su sitio social de la verdad.

Mientras que un IránEl funcionario de Ian confirmó anteriormente que Teherán había acordado un alto el fuego, el ministro de Relaciones Exteriores del país dijo que no habría cese de hostilidades a menos que Israel detuviera sus ataques.

Abbas Araqchi dijo temprano el martes que si Israel detuvo su “agresión ilegal” contra el IránIan People a más tardar a las 4 de la mañana, el martes, el martes, Irán no tenía intención de continuar su respuesta después.

No se han reportado ataques israelíes contra Irán desde entonces.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump había negociado el acuerdo en una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu e Israel había acordado mientras Irán No lanzó más ataques.

Israel, que no es parte del tratado internacional de no proliferación, es el único país en el Medio Oriente que se cree que tiene armas nucleares. Israel no lo niega ni confirma eso.