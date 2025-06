La estrategia de guerra de Trump se basa en que Irán sea razonable

El lanzamiento de misiles iraníes contra la base de Al Udeid de los Estados Unidos en Qatar fue interceptado , y la instalación había sido anteriormente evacuado dijo el gobierno de Qatar, un aliado estadounidense que también tiene vínculos con Irán. Funcionarios iraníes dijo Los New York Times notificaron el ataque del ataque a sus homólogos de Qatar y vieron el tit-for-tat como una represalia por la huelga estadounidense del sábado contra las instalaciones nucleares iraníes, pero que ofrece una “rampa de salida” para el presidente Donald Trump.

En 2020, Irán siguió una estrategia similar después de que Trump, en su primer mandato, ordenó el asesinato de su general más influyente, Qasem Soleimani, en Irak. Irán lanzó un importante aluvión de misiles en dos bases estadounidenses en el país, pero señaló que el ataque estaba llegando. La huelga no causó muertes. Trump no retrocedió, y luego minimizado Lesiones sufridas por más de 100 tropas estadounidenses.

“Dijo que va a hacer las paces entre Rusia y Ucrania [and] En Gaza … ni siquiera son seis meses, y dejó que un tercer gran Big Middle East War comience en su vigilancia, y estamos rezando y esperando que los iraníes sean la parte responsable de no dejar que este se convierta en el próximo atolladero “, continuó.

El limitado ataque del lunes de Irán, su larga voluntad de participar en conversaciones nucleares y negociar límites en su programa con funcionarios estadounidenses, y su deseo de evitar un mayor peligro para su población y régimen podría mantener a Irán en una trayectoria de moderación. En particular, se dirigió a Qatar, que sirve como mediador regional y tiene una política de buscar la redescalación, en lugar de las bases estadounidenses en Irak, donde la intervención podría estimular movimientos impredecibles por milicias pro-iran u otros militantes. Teherán y Washington ahora pueden notar que sus ataques entre sí no causaron ninguna muerte.

“Hay críticas al estado por esquinas sorprendentes, no desde rincones de línea muy dura sino más moderadas fuerzas reformistas, señalando el ataque de los Estados Unidos y diciendo que esto es el resultado de no responder decisivamente al ataque Soleimani” en 2020, dijo. “Responder con una respuesta desescalatoria también a largo plazo puede invitar más ataques”.

La huelga estadounidense del sábado en las instalaciones iraníes no eliminó su arsenal de casi armas uranio es infraestructura o su experiencia, según analistas independientes y funcionarios de EE. UU. e iraníes. Dadas las delgadas posibilidades del tipo de asalto radical a Irán que erradica esos factores o conduce al colapso del régimen, un acuerdo sobre el programa nuclear eventualmente deberá negociarse.

“La huelga que hicimos ciertamente puede impulsar a Irán a considerar más seriamente avanzar … con el arma”, dijo Bonnie Jenkins, el oficial principal de control de armas del Departamento de Estado bajo el ex presidente Joe Biden.

Si bien el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei ha dicho que no quiere construir una bomba nuclear, los expertos creen que Teherán podría cambiar el curso, comenzando con el abandono del tratado contra la no proliferación nuclear global, o NPT, que prohíbe el desarrollo de armas nucleares por firmantes que ya no los tienen.