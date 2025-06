Trump dice si se comprometerá con la garantía de defensa mutua de la OTAN ‘depende de su definición’

By







La Haya, Países Bajos (AP)-El presidente Donald Trump inyectó el martes cierta incertidumbre sobre si Estados Unidos cumpliría con las garantías de defensa mutua descritas en el tratado de la OTAN mientras se dirigía a su cumbre, comentarios que podrían revivir la preocupación de larga data de los aliados europeos sobre su compromiso con la alianza militar.

“Depende de su definición”, dijo Trump a los periodistas mientras se dirigía a La Haya, donde se celebra la cumbre de este año. “Hay numerosas definiciones del Artículo 5. Sabes eso, ¿verdad? Pero estoy comprometido a ser sus amigos”. Preguntó más tarde a bordo de Air Force One para aclarar, Trump dijo que está “comprometido con salvar vidas” y “comprometido con la vida y la seguridad”, pero no se expandió más.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que no tiene dudas sobre el compromiso de los Estados Unidos con la OTAN y su garantía del Artículo 5, que dice que un ataque armado contra un miembro es un ataque contra todos. Pero los comentarios de Trump, que llegaron poco después de las 7:30 p.m. del martes, previsualizaron lo que podría ser otra aparición volátil del presidente republicano en una cumbre que celebra una alianza que a menudo se ridía.

Y viene en un contexto de tumulto en el Medio Oriente, después de que Trump se movió para atacar tres instalaciones de enriquecimiento nuclear en Irán, así como el anuncio repentino del presidente de que Israel e Irán habían alcanzado un “alto el fuego completo y total”. El fuerte cambio de U en las hostilidades, seguido horas después por la declaración de Trump de que ambas partes violaron el acuerdo, ya había comenzado a dar forma a la cumbre, con Rutte bailando públicamente en torno al tema, incluso cuando cientos de personas se presentaron en La Haya el domingo para denunciar el conflicto en una protesta que inicialmente se centró en el gasto de defensa.

Aún así, otros países de la OTAN se han acostumbrado a lo impredecible cuando se trata de Trump, quien no ha ocultado su desdén por la alianza, que se creó como un baluarte contra las amenazas de la antigua Unión Soviética.

El debut de Trump en el escenario de la OTAN en la cumbre de 2017 fue quizás el más recordado por su empujón de Dusko Markovic, el primer ministro de Montenegro, cuando el presidente de los Estados Unidos se pusió hacia el frente de la manada de líderes mundiales durante una gira de la sede de la OTAN.

Y comenzó la cumbre de 2018 cuestionando el valor de la alianza militar de décadas y acusando a sus miembros de no contribuir con suficiente dinero para su defensa, temas que ha hecho eco desde entonces. Ese año en Bruselas, Trump flotó un objetivo del 4% de gasto de defensa como porcentaje del producto interno bruto de un país, una cifra que parecía impensablemente alta en ese momento.

“La OTAN estaba en quiebra y yo dije: ‘Vas a tener que pagar'”, dijo Trump el martes, relatando sus encuentros iniciales con la alianza. “E hicimos todo, y ahora están pagando mucho. Luego dije: ‘Vas a tener que levantarlo al 4% o 5%, y el 5% es mejor'”.

Esa cifra del 5% es “buena”, dijo Trump, y agregó: “Les da mucho más poder”.

La senadora Jeanne Shaheen de New Hampshire, la principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también asistirá a la Cumbre de la OTAN esta semana. Ella dijo que si Trump hace algo para siembra la división dentro de la alianza, beneficiaría a Xi Jinping de China, que los países de la OTAN han acusado de habilitar a Rusia mientras invade Ucrania.

“Eso no ayuda a Estados Unidos, no ayuda a nuestra seguridad nacional”, dijo Shaheen en una entrevista. “Lo que hace es entregar una victoria a nuestros adversarios, y para una administración que afirma estar tan preocupada por la amenaza de (China), se comporta de esa manera es difícil de entender”.

Trump telegrafió en gran medida su actitud hacia las alianzas globales durante sus campañas presidenciales.

Ha estado sugiriendo desde que fue candidato en 2016 que él, como presidente, no necesariamente prestaría atención a las garantías de defensa mutua de la alianza. Y durante un rally de la campaña de 2024, Trump contó una conversación con otro líder de la OTAN durante el cual Trump dijo que “alentaría” a Rusia “a hacer lo que quieran” a los miembros que no cumplían con los objetivos de gasto militar de la alianza.

En La Haya, Trump promocionará la promesa de aumentar el gasto militar, lo que requiere que otros países de la OTAN inviertan en su defensa a una escala sin precedentes. En un mensaje privado de Rutte que Trump publicó en su cuenta social de la verdad el martes, el Secretario General lo elogió por conducir a la OTAN “a un momento muy, muy importante para Estados Unidos y Europa, y el mundo”.

“Lograrás algo que ningún presidente estadounidense en décadas podría hacerse”, escribió Rutte en el mensaje, que la OTAN confirmó que envió. “Europa va a pagar a lo grande, como deberían, y será tu victoria”. Más tarde, Rutte les dijo a los periodistas que no tenía problemas con su mensaje que se hizo público “porque no hay nada que tuviera que permanecer en secreto”.

La semana pasada, el Presidente llegó a argumentar que Estados Unidos no debería tener que cumplir con la promesa de gasto del 5% que quiere impuesta a los otros países de la OTAN, aunque parecía suavizar esos comentarios el martes.

Ese 5% se divide efectivamente en dos partes. El primero, 3.5%, está destinado a estar compuesto por el gasto militar tradicional, como tanques, aviones de combate y defensa aérea. Lo que puede comprender el 1.5% restante es un poco más confuso, pero puede incluir cosas como carreteras y puentes que las tropas podrían usar para viajar. Según la OTAN, Estados Unidos estaba gastando alrededor del 3.4% de su producto interno bruto en defensa a partir de 2024.

La mayoría de los países de la OTAN, con España como el Holdout clave, se están preparando para respaldar la promesa, motivados no solo por la invasión del presidente ruso Vladimir Putin de Ucrania para reforzar sus propias defensas, sino también tal vez para apaciguar a los Estados Unidos y su tempestuoso líder.

“No ha dicho esto en mucho tiempo, pero todavía hay muchas preocupaciones en Europa de que tal vez Estados Unidos se retire de la OTAN, tal vez Estados Unidos no honrará el artículo 5”, dijo Matthew Kroenig, vicepresidente y director senior del Centro de Estrategias y Seguridad Scowcroft del Consejo Atlántico y un ex funcionario del Pentágono. “Creo que existe un verdadero temor entre los europeos que necesitamos entregar a Trump para mantener a Estados Unidos involucrado en la OTAN”.

Kroenig agregó: “Nos guste o no, creo que el estilo más duro de Trump obtiene más resultados”.

Los aliados europeos han tomado nota de los posibles signos de un retiro estadounidense más amplio. A Francia y otros países de la OTAN se les ha preocupado que la administración Trump esté considerando reducir los niveles de tropas en Europa y trasladarse al Indo-Pacífico, que los funcionarios del gabinete han señalado que es una prioridad más alta.

Aún así, el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador de los Estados Unidos en la OTAN Matt Whitaker han subrayado el compromiso de los Estados Unidos y han dicho que la administración Trump solo está buscando una alianza más fuerte.

La Casa Blanca no ha dicho con qué líderes mundiales Trump se reunirán en el Foro Mundial en La Haya. Trump dijo que “probablemente” verá al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Trump se quedará el martes por la noche en el Palacio Huis Ten Bosch, hogar del rey holandés Willem-Alexander. Asistió a una cena allí con otros líderes mundiales de antemano.

Kim informó desde Noordwijkerhout, Países Bajos. El escritor de Associated Press Lorne Cook y el productor de Associated Press Sylvain Plazy en La Haya, Países Bajos, y la escritora de Associated Press, Darlene Superville, en Washington, contribuyeron a este informe.





Fuente