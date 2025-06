El bombardeo de Trump probablemente retrasó el programa nuclear de Irán por unos meses, dice el informe.

Las huelgas del presidente Donald Trump probablemente no “borraron” las instalaciones nucleares iraníes como él afirma que lo hicieron, según una evaluación inicial de la inteligencia estadounidense.

Citando a cuatro personas no identificadas familiarizadas con la evaluación temprana, CNN fue Primero en informar Los bombardeos del sábado no destruyeron los componentes centrales del programa nuclear de Irán, probablemente lo retrasaron solo unos meses. Otros puntos de venta después confirmado El informe, citando de manera similar a los funcionarios no identificados porque la evaluación de inteligencia todavía está clasificada.