‘Integridad y fe’: Mike Pence elogia condenado el 6 de enero Montono que rechazó el perdón

El ex vicepresidente Mike Pence recientemente escribió una carta a una mujer condenada por su papel en el mortal 6 de enero de 2021, Riot, alabando su decisión de rechazar un perdón presidencial de Donald Trump.

A principios de este mes, Hemphill, que pasó dos meses en una prisión federal y permanece en libertad condicional por un delito menor de manifestarse o piquetes en un edificio del Capitolio, le dijo a Pamela Brown de CNN que no quería ser parte de la “narrativa” de Trump, diciendo que aceptar un indulto sería una “bofetada” en la cara de los oficiales de policía capitolos y la regla de la ley.

“El costo de continuar mentiendo o ser deshonesto consigo mismo, no vale la pena. No vale la pena, nada que quieran hacerme, está bien. No estoy preocupado por nada”, explicó en ese momento.