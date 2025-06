Trump pide que Netanyahu sea perdonado, el juicio de corrupción cancelado

El presidente Trump pidió el miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que fuera perdonado y su juicio de corrupción cancelado.

“I just learned that Bibi has been summoned to Court on Monday for the continuation of this long running, (He has been going through this “Horror Show” since May of 2020 – Unheard of! This is the first time a sitting Israeli Prime Minister has ever been on trial.), politically motivated case, ‘concerning cigars, a Bugs Bunny doll, and numerous other unfair charges’ in order to do him great harm,” Trump dijo en una verdad social Publicado el miércoles por la noche.

“Tal caza de brujas, para un hombre que ha dado tanto, es impensable para mí. Se merece mucho mejor que esto, y también el estado de Israel. El juicio de Bibi Netanyahu debe cancelarse, de inmediato, o un perdón a un gran héroe”, agregó.

En el juicio, según Associated Press, Netanyahu está acusado de tomar decenas de miles de dólares en cigarros y champán de un multimillonario de Hollywood por ayuda personal y comercial. El primer ministro israelí, en un esfuerzo por asegurar una cobertura positiva para él y su familia, supuestamente impulsó regulaciones beneficiosas para personas poderosas en los medios de comunicación, informó el medio.

Según la AP, Netanyahu ha negado las acusaciones de mala conducta.

La publicación de Trump también se produce después de la reciente participación de los Estados Unidos en un conflicto entre Israel e Irán, con las fuerzas estadounidenses que participan en una huelga contra Irán durante el fin de semana.

El presidente fue tras los israelíes e iraníes el martes, expresando su disgusto por los combates que continuaron entre los rivales regionales después de que el presidente había anunciado los parámetros de un alto el fuego el lunes.

“Básicamente, tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y tan duro que no saben lo que están haciendo”, dijo Trump a los periodistas de la Casa Blanca el martes.





Fuente