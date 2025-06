Triunfo no tuve una respuesta decente el miércoles cuando El periodista austriaco Johannes Petrov señaló: “Una vez dijiste que terminarías la Guerra de Ucrania en 24 horas. Más tarde dijiste que lo dijiste sarcásticamente”.

“Por supuesto, lo dije sarcásticamente “, respondió Trump, lo que llevó a Petrov a preguntar, “Pero has estado en el cargo durante cinco meses y cinco días, ¿por qué no has podido terminar la Guerra de Ucrania?”