El empresario Nate Morris lanza la oferta del Senado de Kentucky

El empresario de Kentucky, Nate Morris, lanzó su oferta del Senado el jueves en un esfuerzo por reemplazar al legislador senior del estado, Mitch McConnell (R-Ky), quien dijo que no buscaría la reelección a principios de este año.

Morris anunció su oferta por el podcast de Donald Trump Jr., “activado con Don Jr.”, diciéndole al hijo mayor del presidente que quería ayudar a “sacar la basura” en Washington.

“Creo que es hora de sacar la basura en Washington, DC, y traer a alguien nuevo, a alguien del exterior, alguien que no es un político de carrera y, lo más importante, alguien que solo está en deuda con la gente, no a McConnell Cronies y las personas que han estado ocupando este asiento a través de McConnell en los últimos 40 años”, dijo en el episodio del jueves.

Los comentarios de Morris se producen después de meses de críticas por McConnell, quien ha votado en contra de las políticas clave para la agenda de Trump mientras se pinta a sí mismo como un “primer candidato de América”.

Sin embargo, sus oponentes han intentado descifrar la imagen.

“Nate is the only candidate who didn’t support Donald Trump in the 2024 primary — he gave $5,000 to Nikki Haley, championed radical DEI policies, used diversity quotas for hiring, and even hired Obama and Kamala’s campaign manager to help run his company,” Rep. Andy Barr (R-Ky.) said in a statement, according to the Revista de mensajería de Louisville.

“Nate Morris finge ser MAGA ahora, pero no puede huir de toda la basura liberal en su pasado”.

Actualmente, Morris está programado contra Barr y el ex fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, en las primarias republicanas, mientras que la representante estatal demócrata Pamela Stevenson también ha anunciado una oferta para el escaño en el Senado.

Las primarias del estado comenzarán el 19 de mayo de 2026.





Fuente