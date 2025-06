Al menos 75 orgs instan a los senadores a apoyar la resolución de los poderes de guerra de Irán

Más de 75 organizaciones firmaron una carta el jueves que instó a los senadores a apoyar públicamente y votar por la resolución de los poderes de guerra de la Cámara Superior, para evitar que el presidente Donald Trump use el ejército de los Estados Unidos para atacar a Irán nuevamente sin la aprobación previa del Congreso.

“Los funcionarios israelíes han demostrado que no se trata del programa nuclear de Irán, se trata de sabotear la posibilidad de diplomacia y una resolución pacífica con Irán. No hubo una amenaza inminente del programa nuclear de Irán. Es, de hecho, una guerra de elección”, afirma la carta, cuyos firmantes incluyen grupos progresivos, instituciones civiles y humanas y organizaciones de políticas extranjeras.

Rod Lamkey, Jr. a través de Associated Press

El ataque no autorizado resultó en una reacción bipartidista del Congreso. Los representantes Ro Khanna (D-Calif.) Y Thomas Massie (R-Ky.) Introdujeron la resolución de los poderes de guerra en la Cámara, mientras que el senador Tim Kaine (D-Va.) Lo introdujo en el Senado. Algunos líderes demócratas en la Cámara redactó un proyecto de ley de Irán separado de Khanna y Massie’s Eso en realidad podría terminar fortaleciendo la justificación del presidente para más bombas. La carta del jueves se limitó al Senado.

“El pueblo estadounidense no apoya ni quiere una guerra con Irán”, dijo a HuffPost Yasmine Taeb, director legislativo de uno de los autores principales de la carta Mpower. “Instamos a los miembros del Congreso a condenar estos ataques no autorizados en Irán, apoyar a sus electores, por la Constitución y exigir el fin de todos los ataques militares ofensivos ilegales y no autorizados contra Irán”.