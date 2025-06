Los ataques de Trump contra CNN, Fox subrayan el esfuerzo para sofocar las preguntas, poner los medios en el pie trasero

By







La administración Trump está llamando a los periodistas por su nombre, ya que busca impulsar su narración sobre los ataques de EE. UU. En Irán, buscando poner a los medios en defensa mientras sofoca cualquier conversación sobre informes de inteligencia que no tienen en cuenta que las capacidades nucleares de Teherán fueron borradas.

Los ataques están apuntando a una amplia franja de la prensa que incluye reporteros específicos en los medios de comunicación por cable tan diferentes como CNN y Fox News.

El secretario de defensa Pete Hegseth, un ex personalidad de Fox News, de un podio del Pentágono el jueves por la mañana, dijo “Jennifer, has sido lo peor” como parte de un amplio ataque contra los medios de comunicación.

Estaba destacando a Jennifer Griffin, una respetada reportera de defensa que preguntó si el departamento estaba seguro de que todo el uranio altamente enriquecido de Irán estaba en la instalación nuclear de Fordow.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de su propio podio, más tarde, el jueves seleccionó a la reportera de CNN Natasha Bertrand, diciendo que había escrito “una mentira de la comunidad de inteligencia para buscar una narración que quería probar”.

Los ataques personales son inusuales y subrayan la determinación de la administración de poner a los medios en defensa y ganar una guerra aérea de relaciones públicas sobre el éxito de los ataques contra Irán.

La administración confía en su éxito porque ha funcionado antes, y debido a la desconfianza general de los medios de comunicación.

“Estas personas nunca perderán ningún punto de votación atacando a los medios, lo sabemos con seguridad”, dijo un reportero político nacional a The Hill el jueves. “Pero esto se está volviendo bastante personal y parece que se está volviendo más intenso cada día”.

Trump también llamó a Bertrand por su nombre el miércoles, exigiendo que la red la despidiera por sus informes sobre la inteligencia y hace referencia a sus informes anteriores relacionados con la influencia del cazador Biden, la influencia rusa en las elecciones de 2016 y la pandemia del coronavirus.

CNN emitió una declaración contundente horas después defendiendo a Bertrand.

“Los informes de CNN dejaron en claro que este era un hallazgo inicial que podría cambiar con inteligencia adicional”, dijo un portavoz de la red. “Hemos cubierto ampliamente el profundo escepticismo del presidente Trump al respecto. Sin embargo, no creemos que sea razonable criticar a los reporteros de CNN por informar con precisión la existencia de la evaluación y caracterizar con precisión sus hallazgos, que son de interés público”.

El principal presentador político de la red, Jake Tapper, calificó el ataque de Trump como “absurdo” y dijo que el presidente estaba “persiguiendo, disparando a los mensajeros de una manera cada vez más fea”.

El New York Times, otro objetivo de la ira de la administración, también emitió una declaración el miércoles que defiende sus informes sobre el memorando filtrado y promete “continuar informando completamente sobre la toma de decisiones de la administración, incluida su disputa con la Agencia de Inteligencia de Defensa”.

Hegseth, un ex colega de Griffin, sugirió una carne personal durante su conferencia de prensa el jueves.

“Jennifer, has sido lo peor. La que tergiversa más intencionalmente”, dijo el secretario de defensa a Griffin después de que ella le preguntó si estaba completamente seguro de que todo el uranio altamente enriquecido estaba dentro de la montaña de Fordow donde habían tenido lugar las huelgas.

Griffin se defendió rápidamente.

“De hecho, fui el primero en describir a los bombarderos B-2, el reabastecimiento de combustible, toda la misión con gran precisión”, le respondió al secretario. “Así que estoy en desacuerdo con eso”.

Minutos después, Brit Hume, uno de los analistas políticos más antiguos de Fox, castigó a Hegseth en el aire de la red sobre el arrebato.

“Su profesionalismo, su conocimiento, su experiencia en el Pentágono son inigualables”, dijo Hume. “He tenido y todavía tengo el mayor respeto por ella. El ataque contra ella fue injusto”.

Trump y sus aliados han tratado repetidamente de desacreditar la inteligencia filtrada, diciendo que el programa nuclear iraní ha sido totalmente “borrado” y prometió investigar la inteligencia que se filtró a los medios de comunicación.

Leavitt sugirió que quien haya filtrado la inteligencia a los medios de comunicación “debería estar en la cárcel” mientras persigue a Bertrand.

“Este es un periodista que ha sido utilizado por personas que no les gusta Donald Trump en este gobierno para impulsar narraciones falsas y falsas”, dijo.

La retórica intensificadora es generar preocupaciones entre los grupos de libertad de prensa, y está llamando a otros movimientos que la administración ha tomado para tomar medidas enérgicas contra la cobertura de los medios que considera que no respalda su agenda.

“Este es un patrón familiar por ahora: los periodistas informan algo que Trump no le gusta, y arremete. Quiere que la prensa reproade sus puntos de conversación, y cuando no lo hacen, trata de intimidarlos”, dijo Clayton Weimers, director ejecutivo de periodistas sin fronteras.

“Es por eso que está demandando a CBS, el registro de Des Moines y el tablero de Pulitzer. Es por eso que prohibió el AP de la Casa Blanca y quiere rellenar la sala de información y presionar la piscina con voces amigables de la derecha”.

Tim Richardson, Gerente de Programa de Periodismo y Desinformación en Pen America, le dijo a The Hill el jueves que la administración está tratando de vilipendiar a los periodistas “que caracterizaron con precisión esa inteligencia, en lugar de abordar la sustancia del informe de inteligencia de su propia administración”.

“Estos ataques erosionan la confianza pública en los informes basados ​​en hechos y envalentonan el acoso contra los periodistas que hacen preguntas difíciles, especialmente en tiempos de conflicto internacional”, agregó Richardson.

En una declaración a la colina el jueves por la noche, la Casa Blanca retrocedió las afirmaciones de que estaba tratando de sofocar una prensa independiente.

“La confianza pública en los medios está en su punto más bajo de todos los tiempos debido a los ‘reporteros’ sesgados que presionan noticias falsas con fines políticos”, dijo un portavoz de la Casa Blanca. “Los periodistas preocupados deben mirar hacia adentro y alentar a sus colegas a informar objetivamente en lugar de publicar documentos de alto secreto filtrados ilegalmente por los malos actores para socavar al presidente”.

El ex secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que Hegseth parece desdominar a los medios de comunicación.

“No hay duda de que la forma en que se ha acercado, esto refleja mucho juicio personal y paranoia, francamente, sobre el papel de la prensa”, dijo Panetta. “En lugar de tratar de pintar la prensa como viniendo de una dirección u otra, es una trampa. Es una trampa porque, francamente, hemos presionado por todos los lados, a la izquierda y la derecha, en el medio, todo básicamente hablando con la verdad”.

Seth Stern, directora de defensa de Freedom of the Press Foundation, agregó que la respuesta de los funcionarios de la Casa Blanca a los informes de inteligencia filtrados “muestra que sus represiones en periodistas y denunciantes no tienen nada que ver con la seguridad nacional y todo que ver con salvarse de la vergüenza”.

Algunos argumentan que, si bien Trump podría estar ganando puntos políticos atacando a la prensa sobre el episodio de la filtración de Intel, también podría arriesgarse si las instalaciones nucleares iraníes no están completamente “borradas”.

“La ironía es que Trump obtendría más crédito si no fuera tan implacable por reclamar, y la reclamación,”, escribió David Axelrod, un operativo político demócrata y crítico de Trump, en la plataforma social X.

“Fue cínico incluso para los estándares de Trump que sugiriera que para cuestionar el análisis instantáneo y concluyente que ofreció a los estadounidenses en las horas posteriores a la misión B-2, fue de alguna manera un ataque contra los valientes hombres y mujeres que lo llevaron a cabo. Era más que cínico. Era cobarde”.

