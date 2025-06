Cómo el gran y hermoso proyecto de ley de Trump reducirá los programas de comida y dañará a las familias y a los niños.

“Como alguien que ha pasado mucho tiempo mirando las transiciones del autoritarismo a la democracia, pero también las tendencias crecientes en el autoritarismo, esperaría el ataque a los medios de comunicación, las universidades y el estado de derecho”, dijo. “Pero la velocidad con la que esto ha sucedido no tiene precedentes. La inseguridad alimentaria nunca es una cosa. Está conectado a otros aspectos de la pobreza, el desempleo o los problemas de salud. Y para una administración que habla sobre hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, esto no está haciendo eso”.

“Estos no son ‘folletos’, son inversiones”, dijo Zold. “Programas como WIC y Snap están diseñados para dar a los niños un comienzo fuerte en la vida y prevenir problemas costosos en el futuro. La mayoría de las familias que usan estos beneficios son las familias trabajadoras que intentan llegar a fin de mes. Ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas no es caridad. Es de salud pública”.

“Este no es un problema rojo-azul”, dijo. “Es un problema de ‘necesito alimentar a mi hijo’. Período. No espere hasta las elecciones de mitad de período. Informe a sus representantes ahora. No es aceptable avanzar a esto a espaldas de las personas trabajadoras o las personas que están luchando por encontrar trabajo. Depende de todos nosotros llamarlos y exigir un mejor gobierno”.

“Necesitamos pensar más como estrategas y no debemos dar por sentado una vida cómoda y digna”, dijo Wong. “Necesitamos una comunidad que sea realmente capaz de ayudar a las personas a sentirse más libres y amados para que las personas tengan la fuerza mental para poder enfrentar esto. La ayuda mutua no solo debe estar al nivel de que yo le dé algunas cosas y que me dé algunas cosas. Debe ser una mentalidad diferente de tener en cuenta el uno al otro y también sentir lo suficientemente segura como para aceptar la ayuda de los demás y no hacer que todo sea si acepto la ayuda, me veo débil”.