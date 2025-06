Los demócratas quieren prohibir los agentes de hielo enmascarados

“En todo el país, los agentes federales simples en cubiertas caseras están al lado de los tribunales de inmigración para arrebatar a los inmigrantes no violentos respetuosos de la ley que atraviesan nuestro sistema legal de la manera correcta. No se trata de proteger la policía, se trata de aterrorizar a las comunidades de inmigrantes”, dijo Goldman. “Estados Unidos no es una dictadura, y estoy orgulloso de presentar esta legislación de sentido común que garantiza que las leyes de nuestro gobierno federal sean aplicadas por seres humanos identificables, no agentes secretos anónimos del estado”.