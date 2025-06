El Departamento de Justicia dice que tiene la intención de probar Kilmar Abrego García en cargos de contrabando

El Departamento de Justicia dijo el jueves que tiene la intención de probar Kilmar Abrego García por cargos federales de contrabando en Tennessee antes de que se mueva para deportarlo a un país que no es su natal El Salvador.

“Este acusado ha sido acusado de crímenes horribles, incluidos los niños de la trata, y no volverá a caminar en nuestro país”, dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, a The Associated Press.