El presidente de México golpea las sanciones de la administración Trump a los bancos mexicanos

Ciudad de México (AP) – La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió bruscamente el jueves a las sanciones del gobierno de los Estados Unidos que bloquean las transferencias de tres instituciones financieras mexicanas, diciendo que Washington no ha mostrado evidencia de sus acusaciones de lavado de dinero.

Sheinbaum dijo durante su conferencia de noticias matutinas el jueves que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no había mostrado evidencia demostrando que las instituciones llevaron a cabo cualquier lavado de dinero, a pesar de las repetidas solicitudes de tales pruebas.

“El departamento del Tesoro no ha proporcionado una sola evidencia para demostrar que se estaba llevando a cabo cualquier lavado de dinero”, dijo. “No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad aquí. Tienen que poder demostrar que en realidad había lavado de dinero, no con palabras, sino con una fuerte evidencia”.