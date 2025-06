La nueva propuesta de SNAP de los republicanos del Senado provoca una preocupación por el Partido Republicano de Alaska

Una propuesta respaldada por el Partido Republicano que cambiaría parte del costo de la asistencia alimentaria a los estados por primera vez es atraer una preocupación renovada en el partido, ya que los críticos argumentan que el esfuerzo podría conducir a los estados reduciendo los beneficios por su cuenta.

Los republicanos están presionando para aprobar la propuesta, que podría ver a los estados con tasas de error de pago más altas que cubren una mayor proporción de costos de beneficios bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), como parte de los recortes de gastos más amplios y el paquete de impuestos en los próximos días. Pero eso no significa que algunos republicanos no estén preocupados por la medida.

“Nuestra gran cosa son los datos que se utilizarán, los datos que se utilizarán en la tasa de error”, dijo el viernes el senador Dan Sullivan (republicano de Alaska) a The Hill. “Por lo tanto, es importante asegurarse de que los datos sean tan precisos y reflejen el año que está juzgando lo más posible”.

Los números del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mostraron la tasa de error de pago de Alaska, que factores en el pago excesivo y las tasas de error de pago insuficiente, alcanzado por encima del 60 por ciento en año fiscal 2023. El promedio nacional alcanzó el 11.68 por ciento.

Sullivan señaló que el estado ha visto tasas de error de pago mucho más bajas antes de la pandemia y está en camino a mejorar esas cifras, señalando que pronto se esperan nuevos números. Pero agregó: “Todavía es más alto que nuestra tasa de error tradicional, y como saben, la participación en el costo se basa en parte en eso”.

Según el Baliza de Alaskala tasa de error del estado subió después de que los funcionarios estatales dijeron que violaron las reglas federales para continuar alimentando a las personas en medio de una cartera significativa en las solicitudes.

Según el plan inicial elaborado por el Comité de Agricultura del Senado, los republicanos buscaron exigir a los estados cubrir algunos costos de beneficios de SNAP si tienen una tasa de error de pago superior al 6 por ciento a partir del año fiscal 2028. La propuesta en el megabill también permitiría a los estados con tasas inferiores a ese nivel para continuar pagando cero por ciento.

También propone estados con mayores tasas de error de pago cubren una mayor parte de los costos de beneficios. Si la tasa de error es del 6 por ciento o más, los estados estarían sujetos a una escala deslizante que podría ver que su participación en las asignaciones aumenta a un rango de entre 5 y 15 por ciento.

Sin embargo, los republicanos del Senado modificaron el plan después de enfrentar un revés cuando su propuesta de “costo de costo estatal” fue rechazada por el árbitro de reglas de la Cámara como parte de una megabill que el partido espera pasar en los próximos días.

Un comunicado del Comité de Agricultura dijo que el plan actualizado permitiría a los estados elegir el error de pago, ya sea el año fiscal 2025 o 2026 para “calcular su requisito de coincidencia estatal que comienza en el año fiscal 2028”.

Para el siguiente año fiscal, la “coincidencia estatal se calculará utilizando la tasa de error de pago de tres años fiscales antes”, dijo el comité, y agregó que “el estado debe contribuir con un porcentaje establecido del costo de sus beneficios de SNAP si su tasa de error de pago excede el seis por ciento”.

Cuando se le preguntó sobre posibles cambios potenciales en el plan, el presidente del Comité de Agricultura, John Boozman (R-ARK). Dijo el viernes que los negociadores “trabajaron muy duro para tratar de obtener una situación que funcionó para tantas personas como pudiéramos, y creo que lo hemos logrado”.

“Alaska es un estado único, una situación única, por lo que sé que todos intentan trabajar duro para acomodar situaciones que no encajan”, dijo Boozman el viernes por la tarde. “Entonces, no he oído hablar de ningún cambio, y estoy seguro de que, ya sabes, [Senate Majority Leader John] THUNE [(R-S.D.)] me agarraré si eso surge “.

“Por otro lado, está tratando de hacer que los miembros puedan atender sus preocupaciones particulares”, dijo.

Según un proceso especial, los republicanos están utilizando para aprobar el proyecto de ley, pueden mover la legislación a través de la cámara con una mayoría simple. Pero con la oposición democrática firme, solo pueden permitirse unas pocas deserciones republicanas para aprobar el proyecto de ley, dada su mayoría de los 53 asientos.

Preguntado brevemente sobre las propuestas de SNAP del partido más tarde, la senadora Lisa Murkowski (R-Alaska) le dijo a The Hill: “Todavía estamos en problemas en Snap”.

“La implementación todavía es casi imposible para nosotros”, dijo.

Los republicanos dicen que la propuesta de costos de los estados incentivaría a los estados para mejorar sus tasas de error. Pero Sullivan y Murkowski no son los únicos republicanos que han expresado su preocupación por el esfuerzo en las últimas semanas.

Originalmente, el plan de la Cámara pidió que todos los estados cubrieran el 5 por ciento del costo de las asignaciones en su versión inicial del megabill de Trump, con estados que tenían tasas de error de pago más altas que tenían que pagar entre el 15 y el 25 por ciento.

Sin embargo, la propuesta se volvió a marcar después de las preocupaciones de otros republicanos, incluido el sens. Tommy Tuberville (Ala.) Y Jim Justice (W. Va.) Sobre la medida.

Cuando se le preguntó si se reunirá con Boozman o Thune sobre el asunto, Sullivan también le dijo a The Hill el viernes por la noche que se está “reuniendo con todos”.

“Para mí, es importante obtener los datos tan cerca de la fecha en que está juzgando”, dijo Sullivan, y agregó que espera que Alaska vea una caída notable en su tasa de error en un próximo informe.





Fuente