La Corte Suprema gobierna con Trump sobre la ciudadanía de los derechos de nacimiento

El fallo de la Corte Suprema se alinea con los argumentos del abogado General D. John Sauer hecho En nombre de la administración, cuando dijo que los tribunales inferiores no deberían tener tal capacidad de barrido para controlar la formulación de políticas de la rama ejecutiva.

Barrett estuvo de acuerdo. Los demandantes que impugnaron la orden caracterizaron los mandatos como una forma en que el tribunal puede otorgar un alivio ampliamente, pero Barrett dijo: “La pregunta no es si una orden judicial ofrece un alivio total a todos potencialmente afectado por un acto presuntamente ilegal; Es si una orden judicial ofrecerá un alivio completo a los demandantes ante el tribunal. ” (Énfasis original)

“Aquí, prohibir la aplicación de la orden ejecutiva contra el hijo de un demandante embarazada individual le dará a ese demandante un alivio total: a su hijo no se le negará la ciudadanía. Extender el mandato para cubrir a todos los demás individuos situados de manera similar no volvería a su alivio más”, escribió a Barrett.

La decisión de la mayoría parece ignorar las dificultades logísticas inherentes que se producen para muchos demandantes y peticionarios que carecen de recursos para demandar o simplemente no pueden acceder a los tribunales.

“Los ricos y bien conectados tendrán pocas dificultades para asegurar la representación legal, ir a la corte y obtener un alivio cautelar en su propio nombre si el ejecutivo viola sus derechos”, escribió Jackson. “En consecuencia, la zona de ilegalidad que la mayoría ha autorizado ahora afectará desproporcionadamente a los pobres, los no educados, los impopulares, es decir, aquellos que pueden no tener los medios para abogados, y con demasiada frecuencia se encuentran en deuda con los caprichos del ejecutivo. Esta es otra grieta en la base del estado de derecho”.

El fallo de la Corte Suprema no discutió los méritos de la orden de ciudadanía de derecho de nacimiento de Trump, ni profundizó en el 14a enmienda Garantizar que cualquier persona nacida en suelo estadounidense o dentro de sus territorios tenga derecho a la ciudadanía al nacer. El fallo de la mayoría tampoco reconoció más de 100 años de defensa precedentes que la interpretación de la enmienda, incluido el caso de 1898 US v. Wong Kim Ark que declaró que los niños nacidos en los Estados Unidos y los padres no ciudadanos todavía se consideran ciudadanos estadounidenses).