Jeffries todavía tiene ‘muchas preguntas’ sobre la acción de Trump en Irán

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (DN.Y.) dijo en una entrevista dominical que todavía tiene “muchas preguntas” después de la sesión informativa clasificada el viernes sobre los ataques de la administración Trump en Irán el fin de semana pasado.

En una entrevista en “This Week” de ABC News, Jeffries dijo que no ha visto evidencia que sugieran que los ataques “totalmente borrados” los sitios nucleares, como afirmó el presidente Trump, y todavía está esperando una explicación más de por qué los Estados Unidos necesitaban golpear sin buscar primero la autorización del Congreso.

“En mi opinión, hay muchas preguntas que quedan sin respuesta, en lo que respecta a las acciones que la administración Trump tomó en relación con Irán”, dijo Jeffries. “¿Por qué no buscaron la autorización del Congreso requerida por la Constitución para este tipo de huelga preventiva?”

“Todavía no he visto hechos presentados como un Congreso para justificar ese paso, y ciertamente no he visto hechos para justificar la declaración de que Donald Trump hizo que el programa nuclear de Irán haya sido completamente borrado”, agregó Jeffries.

Jeffries dijo que la administración debe presentar el caso al pueblo estadounidense sobre la mejor manera de evitar que Irán se vuelva con capacidad nuclear.

“¿Por qué abandonaron la diplomacia agresiva que fue exitosa bajo la administración de Obama? ¿Y cuál es su plan para evitar que entremos en otra guerra fallida del Medio Oriente?” Jeffries agregó.

“Muchas preguntas que deben ser respondidas”, dijo Jeffries. “Y esas respuestas no han sido convincentes hasta la fecha”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes dejaron el viernes una sesión informativa con funcionarios de la administración de Trump, diciendo que no obtuvieron respuestas satisfactorias a ninguna de sus preguntas principales: ¿Irán representó una amenaza inminente para los estadounidenses, justificando así la mudanza de Trump para lanzar las huelgas sin la aprobación del Congreso? ¿Y los ataques “borraron” la capacidad de Irán para hacer armas nucleares, como ha afirmado Trump?





