Tillis: El proyecto de ley del Senado rompe la promesa de Trump sobre Medicaid

El senador Thom Tillis (RN.C.) dijo el domingo que la versión del Senado del proyecto de ley de gastos masivo del presidente Trump “traicionará la misma promesa” que hizo el presidente cuando se comprometió a no interferir con los beneficios de Medicaid de las personas.

Tillis, quien votó en contra del proyecto de ley en una votación de procedimiento clave el sábado por la noche y anunció el domingo que no se postularía para la reelección, entregó una reprimenda mordaz del proyecto de ley de agenda del presidente en un discurso en el piso del Senado, explicando su posición y prometiendo retener su voto a menos que sus preocupaciones sobre los recortes drásticos a Medicaid se aborden.

“¿Qué le digo a 663,000 personas en dos o tres años, cuando el presidente Trump rompe su promesa al expulsarlas de Medicaid porque el financiamiento ya no está allí, muchachos? Creo que las personas en la Casa Blanca … aconsejando que el presidente no le dice que el efecto de este proyecto de ley es romper una promesa”, dijo Tillis en su discurso de piso.

Tillis dijo que reunió varias estimaciones sobre el efecto de la provisión de impuestos del proveedor y las presentó a los expertos en la Casa Blanca, quienes “admitieron que teníamos razón”, pero dijo que Carolina del Norte solo “tendrá que hacer que funcione”.

Tillis apeló directamente al presidente, diciéndole que sus asesores no le informan sobre las consecuencias reales para la cobertura de Medicaid que inevitablemente ocurrirá si el proyecto de ley aprueba en su forma actual.

“Ahora los republicanos están a punto de cometer un error en la atención médica y traicionando una promesa”, dijo Tillis. “Es inevitable que este proyecto de ley en su forma actual traicione la promesa que Donald J. Trump hizo en la Oficina Oval o en la sala del gabinete, cuando estuve allí con las finanzas, donde dijo, podemos ir después del desperdicio, el fraude y el abuso en cualquier programa”.

“Ahora, esos aficionados que le aconsejan, no al Dr. Oz, estoy hablando de expertos en atención médica de la Casa Blanca, se niegan a decirle que esas instrucciones, que debían eliminar los desechos, el fraude y el abuso, de repente elimina un programa gubernamental que se llama impuesto al proveedor”, continuó.

Tillis criticó al Partido Republicano del Senado por apresurarse a cumplir con la fecha límite del 4 de julio de Trump, en lugar de tomarse el tiempo para considerar el impacto en sus estados. También dijo que se inclinaría a apoyar la versión de la casa de la propuesta de Medicaid, y lamentó la resistencia de su partido a considerar los cambios.

“Le estoy diciendo al Presidente que ha sido mal informado”, dijo Tillis. “Usted apoya a la marca del Senado lastimará a las personas elegibles y calificadas para Medicaid”.

“Me encanta el requisito de trabajo. Me encantan las otras reformas en este proyecto de ley. Son necesarios y aprecio el liderazgo de la Cámara por ponerlo allí”, continuó.

“De hecho, me gusta tanto el trabajo de la casa que no tendría que hacer este discurso si simplemente comenzamos con la Marca de la Casa. He hablado con mis colegas en Carolina del Norte. Sé que podemos hacer eso. Y creo que podemos asegurarnos de no romper la promesa de Donald J. Trump, que ha hecho a las personas que están en Medicaid hoy”.

Cerró su discurso prometiendo duplicar su posición contra el proyecto de ley.

“Se lo debemos al pueblo estadounidense, y le debemos a la gente de Carolina del Norte, para retener mi voto afirmativo hasta que me demuestre que hemos hecho nuestra tarea, nos aseguraremos de que cumplamos con la promesa. Y luego puedo sentirme bien con un proyecto de ley por el que estoy dispuesto a votar”, dijo. “Pero hasta ese momento, retendré mi voto”.

Trump había atacado a Tillis por su oposición al proyecto de ley y, este fin de semana, flotó la posibilidad de respaldar un desafío principal al senador.





Fuente