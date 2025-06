DNC anuncia una gira de campaña ‘Organizing Summer’ en estados clave de mitad de período

El Comité Nacional Democrático (DNC) lanzó una iniciativa de “verano organizador” destinada a generar entusiasmo democrático, construir una red de voluntarios y registrar a las personas para votar, antes de las elecciones clave en 2025 y la mitad de los exámenes en 2026.

El programa es un esfuerzo coordinado de la campaña demócrata Arms de varios organismos de gobierno: el DNC, el Comité de Campaña Democrática del Congreso (DCCC), el Comité de Campaña Senatorial Democrática (DSCC), la Asociación de Gobernadores Democráticos (DGA) y la Asociación de Comités Democráticos del Estado (ASDC).

The groups will focus on states they deemed “key” Gubernatorial, House, and Senate battleground states: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

Los demócratas resaltarán lo que ven como aspectos negativos de la agenda de impuestos y gastos del presidente Trump a través de una variedad de eventos en persona y virtuales.

Un comunicado de prensa dijo que los demócratas serán “equipar a los voluntarios para ingresar auténticamente la conversación en espacios no políticos, tanto dentro de sus redes personales como en sus comunidades, en línea y en persona, como en foros deportivos, grupos comunitarios, clubes de lectura y plataformas de redes sociales”.

Los esfuerzos de divulgación también se llevarán a cabo en conciertos de verano, eventos deportivos y ferias estatales y del condado, según el comunicado de prensa.

La campaña “Organizing Summer” también tiene como objetivo crear una vía directa para que los partidarios compartan comentarios que reciben de los votantes para ayudar a “el partido informar sus mensajes y estrategia de manera continua”.

“La estafa fiscal de Donald Trump es la legislación menos popular para pasar por el Congreso en 40 años, y cuanto más la gente lo sabe, menos les gusta. Nuestro trabajo este verano es asegurarse de que las familias trabajadoras sepan exactamente quién es responsable de quitar la comida de su mesa y arrancar su atención médica”, dijo el presidente de DNC Ken Martin en un comunicado.

“Estamos desplegando un ejército de miles de voluntarios para activar sus comunidades, registrar a los votantes y asegurarnos de que los republicanos que están poniendo a multimillonarios antes de trabajar y los estadounidenses de clase media pierden sus elecciones en 2025 y pierden sus escaños en la mitad de la votación”, agregó.





Fuente