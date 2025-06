La Corte Suprema no va a detener a Trump

El argumento de Roberts en Skrmetti no es diferente. Roberts afirma que la ley de Tennessee solo discrimina en base a una afección médica, no al sexo. Un médico no puede recetar hormonas, como el estrógeno, a una niña menor de la disforia de género bajo la ley de Tennessee, pero puede recetar esas mismas hormonas a una niña que no experimenta disforia de género, sino que está preocupada por el vello facial no deseado. Este es el caso entonces, la ley trata a las personas transgénero y no transgénero por igual porque permite obtener tratamientos hormonales o de bloqueo de hormonas para cualquier condición que no sea su disforia de género.