El senador del Partido Republicano Thom Tillis anuncia que no buscará la reelección

“Como muchos de mis colegas se han dado cuenta en el último año, y a veces incluso bromeó, no me ha entusiasmado exactamente correr por otro término”, dijo Tillis en un comunicado el domingo. “Eso es cierto ya que la elección es entre pasar otros seis años navegando por el teatro político y el embotellamiento partidista en Washington o pasar ese tiempo con el amor de mi vida Susan, nuestros dos hijos, tres hermosos nietos y el resto de nuestra familia extendida en casa. No es una elección difícil, y no buscaré reelacción”.