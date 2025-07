House republicano sobre el megabill del Senado: “¿Cómo empeoró tanto?”

By







Los republicanos moderados y los conservadores de línea dura en la Cámara expresan una oposición creciente a la versión del Senado del “proyecto de ley grande y hermoso” pocos días antes de que la cámara inferior considere la legislación, una dinámica desalentadora para los líderes del Partido Republicano mientras corren para cumplir con su fecha límite de viernes autoimpuesta.

El Senado inició el lunes el voto de una hora de votación con los miembros considerando una serie de enmiendas que podrían ser creadas por apoyo en la cámara inferior, incluidos los cambios en los recortes de Medicaid y las disposiciones fiscales. Se espera que la cámara superior vote sobre el pasaje final la madrugada del martes.

Mientras los legisladores de la Cámara de Representantes observan ansiosamente las deliberaciones del Senado, están furiosos por el estado de la legislación.

“En las cadenas de texto, en las llamadas telefónicas, todos se quejan”, dijo a The Hill un republicano moderado de la Cámara, que solicitó el anonimato para discutir las conversaciones privadas. “Hay algunas pequeñas disposiciones sobre las que la gente dirá algo positivo, pero nadie está contento con la versión del Senado”.

“Es sorprendente para muchos de nosotros, ¿cómo empeoró tanto?” Añadieron.

El legislador dijo que el liderazgo republicano y la Casa Blanca están haciendo llamadas a los republicanos escépticos y que los miembros en distritos más conservadores están llegando a los moderados para plantear problemas con algunas disposiciones, lo que subraya la profundidad de las preocupaciones dentro de la conferencia.

Al menos seis republicanos de la Cámara de Representantes moderados planean votar “no” sobre el proyecto de ley del Senado en su forma actual, según la colina, ya que transmiten preocupaciones sobre los cambios en Medicaid y la reversión de los créditos fiscales de energía verde, entre otras disposiciones.

El proyecto de ley del Senado incluye una propuesta que limitaría efectivamente los impuestos del proveedor al 3.5 por ciento para 2031, por debajo del 6 por ciento actual, pero solo para los estados que ampliaron Medicaid bajo la Ley de Atención Asequible. En los créditos fiscales de energía verde, la reversión de los subsidios es un poco menos dura en el proyecto de ley del Senado, pero la versión de la cámara superior agrega un nuevo impuesto sobre los proyectos solares y eólicos si un cierto porcentaje de sus componentes proviene de China.

Los representantes David Valadao (R-Calif.), Jeff Van Drew (RN.J.) y Young Kim (R-Calif.) Son actualmente un “no” en la legislación debido a esas disposiciones, además de otros dos republicanos moderados que solicitaron el anonimato para discutir sus opiniones sobre el proyecto de ley. El representante Nick Lalota (RN.Y.), mientras tanto, dijo que está en contra del recorte del proyecto de ley del Senado debido al lenguaje que involucra el límite de deducción del impuesto estatal y local (Salt).

“Creo que es solo una mala política pública”, dijo Van Drew a principios de este mes, después de que el Senado dio a conocer su idioma. “Si lastimas a estos hospitales, algunos cerrarán, algunas personas tendrán que utilizar las salas de emergencia aún más … Esto es estupidez política; es suicidio político”.

Por ahora, los moderados están vigilando de cerca una votación sobre una enmienda presentada por el senador Rick Scott (R-FLA) que evitaría que los nuevos afiliados en los estados de expansión de Medicaid reciban el porcentaje de asistencia médica federal mejorada de 9 a 1 (FMAP) si no son discapacitados y no tienen niños dependientes, un cambio que recortaría el gasto para el programa de redes sociales de $ 313 adicionales.

Es poco probable que la enmienda reúna suficiente apoyo para aprobar, aunque el líder de la mayoría del Senado, John Thune (Rs.D.) está respaldando el cambio como parte de un acuerdo para ayudar a que Scott y otros Holdouts republicanos a bordo para la votación procesal el sábado.

La casa moderada, mientras tanto, esperan en silencio que el ajuste se aplique, ya que hará que el paquete muera de llegada en la casa. Varios legisladores en la cámara inferior han dicho que la disposición es una línea roja para ellos.

“La mayoría de nosotros queremos que la enmienda FMAP pase, por lo que será el último clavo en el ataúd”, dijo el legislador citado anteriormente.

En el otro lado del espectro ideológico hay republicanos conservadores enfurecidos por el nivel de recortes de gastos en el proyecto de ley y, como resultado, su impacto de déficit. El conservador House Freedom Caucus, que incluye varios críticos del proyecto de ley, envió un disparo a través del lazo el lunes.

“El marco del presupuesto de la Cámara de Representantes fue claro: no hay un nuevo gasto de déficit en el único proyecto de ley Big Beautiful. La versión del Senado agrega $ 651 mil millones al déficit, y eso es antes de los costos de intereses, que casi duplican el total”, el grupoescribió en la plataforma social x. “Esa no es responsabilidad fiscal. No es lo que acordamos”.

“El Senado debe hacer cambios importantes y al menos debería estar en el estadio de cumplimiento del marco presupuestario acordado de la Cámara”, agregó. “Los republicanos deben hacerlo mejor”.

El representante Chip Roy (R-Texas), uno de los miembros más vocales del grupo que había estado transmitiendo preocupaciones con el proyecto de ley durante todo el fin de semana, dijo que ha estado teniendo conversaciones con la Casa Blanca, que denominó “becas intensas”, pero esas discusiones no parecen haber hecho lo suficiente para incorporarlo.

“Sé que el presidente tiene una gran agenda que hará que las cosas se muevan nuevamente. Quiero acelerar eso. Quiero el dinero fronterizo. Quiero votar que sí, pero no puedo votar que sí solo porque dicen que tengo que hacerlo”, dijo Roy en “The Dana Show”. “No puedo votar sí solo porque todos dicen que tenemos que hacerlo antes del 4 de julio. Tengo la responsabilidad de mirar esto objetivamente y decir chicos, ¿están haciendo los cálculos correctos? Y te lo diré ahora, no creo que las matemáticas sean correctas todavía”.

El representante Keith Self (R-Texas), otro miembro del grupo, sonó una nota similar, diciendo que quiere que el Senado regrese al marco de la Cámara de Representantes, y flotando posiblemente votando en contra de la regla del procedimiento cuando la medida avanza en la Cámara.

“Creo que el compromiso es volver al marco de la casa”, dijo Self. “A eso se ha comprometido todos, sé que eso es lo que el orador ha estado hablando con el líder de la mayoría del Senado, así que veremos qué sucede”.

Las preocupaciones de ambos extremos de la conferencia republicana son más pronunciadas a medida que los líderes republicanos, bajo la presión del presidente Trump, corren para completar el trabajo en el paquete en su fecha límite autoimpuesta el 4 de julio, que llega el viernes.

Se espera que el Senado celebre una votación final sobre la legislación la madrugada del martes por la mañana, una vez que el arduo proceso de votación a Rama concluye. Si se aprueba el proyecto de ley, el Comité de Reglas de la Cámara podría reunirse tan temprano como el martes al mediodía para asumir la legislación, a los miembros del panel se les dijo, según una fuente, iniciar el proceso en la cámara inferior. Los votos del piso podrían celebrarse tan pronto como el miércoles a las 9 a.m., la oficina de la mayoría de la mayoría de la Cámara de Representantes (R-Minn.) A los legisladores dijo a los legisladores el domingo por la noche.

A medida que los líderes avanzan por delante, algunos legisladores están llegando a los descansos, recomendando que el partido retrase su línea de tiempo para continuar las deliberaciones.

“Entonces, en lugar de forzarlo esta semana, debemos tener las conversaciones que necesitamos con el Senado, ver lo que hacen, revisar el proyecto de ley, encontrar dónde podemos encontrar ahorros, encontrar dónde podemos ajustar lo que estamos haciendo en la política fiscal y hacer que el mapa realmente se suma”, dijo Roy el lunes.





Fuente