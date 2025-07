El Departamento de Justicia de Trump quiere eliminar la ciudadanía de más estadounidenses

Aunque solo un puñado de personas enfrentaron el proceso en los años 90 y ’00, la primera administración de Trump vio la creación de una división dedicada a desnaturalizar a las personas que cometieron ciertos crímenes, como terroristas o delincuentes sexuales. Pero ahora, según el memorando del Departamento de Justicia del 11 de junio, La administración tiene la intención de ampliar el grupo de individuos elegibles, incluidos, por ejemplo, aquellos que han utilizado fraudulentamente programas gubernamentales como el Programa de Protección de Paycheck de la era de la Pandemia, y aquellos que han cometido fraude contra personas y corporaciones. Y la administración Trump dice que no se detendrá allí.

“Estas categorías no limitan la división civil de buscar ningún caso particular, ni se enumeran en un orden particular de importancia”, agrega el memorando.