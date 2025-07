By

Trump no debe desperdiciar su oportunidad de oro con Irán







Los formuladores de políticas y las agencias de inteligencia todavía están debatiendo el alcance del daño a las capacidades nucleares de Irán de los ataques israelíes y estadounidenses este mes.

El más evaluación optimista Vinió del propio presidente Trump, quien afirmó que las “bombas que rompen búnker” habían “borrado” las instalaciones nucleares de Irán. Miembros demócratas del Congreso, los críticos de los medios del presidente e incluso algunas agencias de inteligencia de los Estados Unidos sugerir La relata brillante de Trump es una hipérbole más egoísta y que los ataques retrasan el programa nuclear de Irán por “Solo unos pocos meses”. La evaluación de Israel, quizás no es sorprendente, es mucho más cerca de Trump’sdiciendo que los ataques le costó a Irán varios años de trabajo en el desarrollo de armas nucleares.

Sin embargo, lo que es indiscutible son las ramificaciones geopolíticas de las huelgas estadounidenses, que cruzaron varios rubicones estratégicos.

Lo que una vez parecía casi inconcebible: que Trump se arriesgaría a estar “Arrastrado a otra guerra del Medio Oriente” Y mucho menos un conflicto directo con Irán a través de un uso masivo de la fuerza estadounidense, ha sucedido. Ahora son imaginables huelgas adicionales si Irán busca reconstruir lo que ha perdido de los ataques israelíes y estadounidenses.

El hecho de que Irán tenga relaciones estratégicas activas con Rusia, China y Corea del Norte, los tres miembros nucleares del nuevo eje anti -occidental anti -oeste del mal, y todavía fueron atacados en su imperativo estratégico central también es una ruptura de la restricción tradicional de los Estados Unidos. Indica que la administración Trump ya no rehuirá a los miembros frontalmente desafiantes de la colaboración agresiva. La acción contra Irán envía un fuerte mensaje de disuasión a China, y a Corea del Norte también, que Trump a menudo declaró aversión a la acción militar no es tan paralizante como los enemigos de Estados Unidos podrían haber asumido.

La disuasión puede ser parcialmente restaurada, con la evidente excepción de la vergonzosa aquiescencia de Trump a Vladimir Putin’s agresión criminal en Ucrania y su falta de respeto flagrante Para el heroico presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

La falta de interés de Trump en Putin vastas variedad de crímenes de guerra Contra el pueblo ucraniano para siempre por cualquier crédito que haya ganado por abordar el problema nuclear de Irán. Su kowtowing con Putin se ha encontrado con el líder ruso desdén y burla virtual de Trump’s súplicas casi desesperadas para terminar el conflicto. Cuando Trump descartó los comentarios desafiantes de Dmitry Medvedev, el anterior presidente de Putin, al titular del lugar, al señalar que Putin es en realidad “El jefe” Estaba reconociendo implícitamente que en la Rusia de Putin, ningún funcionario dice nada que Putin no quiere decir, por lo que Medvedev estaba entregando el último insulto de Putin a Trump.

Trump no necesita responder con su vituperación personal habitual. En cambio, puede tomar medidas más significativas y permanentes para librar al mundo del problema de Putin, utilizando algunas de las herramientas de información que acaba de desechar. Después de todo, no es el primer funcionario estadounidense en llevar una sierra de cadena a una agencia gubernamental dedicada a influir en el mundo no con bombas sino con ideas, aunque ha llevado la operación a los extremos.

En las discusiones presupuestarias del Congreso de 1999, entonces Sen. Joe Biden (D-Del.), Vicepresidente de minorías del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, colaboró ​​con el presidente Jesse Helms a Eliminar la Agencia de Información de los Estados Unidos y consolidar sus funciones dentro del Departamento de Estado. Usia fue creada en 1953 durante el apogeo de la Guerra Fría para explicar y apoyar Política exterior estadounidense y promover los intereses nacionales de los Estados Unidos a través de una amplia gama de programas de información en el extranjero. La agencia también alentó la comprensión mutua entre los Estados Unidos y otras naciones al llevar a cabo actividades educativas y culturales de personas a personas. Su influencia es acreditado Al ayudar a liberar Europa del Este y la Unión Soviética proporcionando información a los pueblos de las “naciones cautivas” que sus opresores comunistas les negaron.

Si bien las funciones de USIA bajo el plan Helms-Biden se absorbieron en el Departamento de Estado, la transferencia fue problemática desde el principio. Los diplomáticos estadounidenses realizaron sus comunicaciones oficiales entre los gobiernos, mientras que USIA, Voice of America, Radio Liberty, Radio Free Europe y Radio Free Asia transmitieron información precisa e imparcial, sin una inclinación del gobierno sospechoso, directamente a la gente. Las poblaciones de Europa del Este y Central encontraron las transmisiones refrescantemente creíbles, sando la base de la receptividad para los ataques retóricos de Ronald Reagan que terminaron “El imperio malvado”. Trump’s corte rampante De nosotros, las agencias de información limitan severamente la capacidad de Estados Unidos para replicar la experiencia de liberación que trajo una terminación pacífica de la Guerra Fría.

Parece que el régimen islamista extremo en Irán está en sus últimas piernas gracias a la presión militar de Israel y el armamento avanzado único de Estados Unidos. El precedente de Irán fortalecerá el apalancamiento de Trump para avanzar en el cambio de régimen pacífico en China, Rusia y Corea del Norte si se inclina a perseguir ese objetivo. A partir de ahora, su administración negaciones Incluso buscandolo en el caso de Irán. La Agencia de Información de los Estados Unidos, por ese nombre organizacional, puede permanecer enterrada en el montón de cenizas de la historia, pero el imperativo de llegar a los corazones y las mentes de las poblaciones reprimidas puede continuar bajo una rúbrica especial de Trump.

Trump puede explotar fácilmente su inclinación por crear nuevas instituciones y/o nuevos nombres para las entidades existentes. Mientras el nombre del medio de comunicación de las redes sociales de Trump, “Verdad social” Puede ser egoísta, podría instituir una nueva e históricamente precisa toma de información llamada “Truth Strategic” que, sin pedir explícitamente el cambio de régimen, podría ofrecer apoyo esencial de información a las poblaciones chinas, rusas y norcoreanas que anhelan la liberación de sus gobernantes tiránicos.

La destrucción del siniestro programa nuclear de Irán vuelve a abrir la puerta a la transformación política pacífica que Trump, en su búsqueda de reconocimiento internacional, debería ser reacio a ignorar, incluso si su antiguo amigo, Putin, es un objetivo temprano de la paz de Trump a través del esfuerzo de fuerza.

Joseph Bosco se desempeñó como Director de China del país para el Secretario de Defensa de 2005 a 2006 y como Director de Asistencia Humanitaria de Asia y Pacífico de 2009 a 2010. Es miembro no residente en el Instituto de Estudios Coreanos-Americanos, miembro de la Junta de la Junta del Instituto Global de Taiwán y miembro de la Junta Asesora de la Coalición de Vandenberg.





Fuente