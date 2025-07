¿Qué hizo el recorte en el megabill de la política de casi 1,000 páginas del Senado?

Los republicanos del Senado atascaron el martes un paquete importante que avanza las prioridades fiscales del presidente Trump, pagados por una serie de recortes a la red de seguridad social, incluida Medicaid y asistencia alimentaria. El proyecto de ley también recorta energía verde e incluye cambios en los programas de préstamos estudiantiles.

El paquete de casi 1,000 páginas, lanzado el viernes, ha sufrido cambios notables desde que las piezas iniciales del plan aparecieron por primera vez hace semanas. Los republicanos también han tratado de hacer varios ajustes al proyecto de ley en los últimos días.

El proyecto de ley expansivo ahora espera consideración en la Cámara, donde los líderes esperan empujarlo a través de la línea de meta antes de una fecha límite autoimpuesta el 4 de julio.

Estos son algunos de los cambios más significativos que hicieron el corte a través de un debate frenético de 27 horas, y lo que no.

¿Qué lo convirtió?

Recortes de impuestos

Una pieza central de la legislación está haciendo permanente las disposiciones que vencen en la ley fiscal de la firma de Trump, que los anotadores no partidistas y los think tanks estiman que costarían billones de dólares en la próxima década.

Una de las propuestas más costosas es extender las reducciones de tarifas individuales en la ley de 2017. El proyecto de ley también buscaría consolidar los brackets fiscales federales existentes, aumentar la deducción estándar y mantener la terminación de exenciones personales.

También busca cumplir varias promesas clave que el presidente hizo en la campaña el año pasado. Eso incluye deducciones por impuestos sobre propinas, pago de horas extras e intereses de préstamos para automóviles. Sin embargo, las medidas no son completamente deducibles.

Los republicanos establecen un acantilado de impuestos al final del término de Donald Trump



Seguro de enfermedad

La versión final de la legislación incluye restricciones a Medicaid, el programa conjunto de federales estatales que brinda atención médica para más de 70 millones de estadounidenses de bajos ingresos y discapacitados.

Al igual que la versión aprobada por la Cámara, el proyecto de ley del Senado requerirá que los beneficiarios demuestren que están trabajando o en la escuela al menos 80 horas al mes para mantener su seguro de salud a partir del 31 de diciembre de 2026. La versión del Senado extiende el requisito de trabajo a los padres de niños mayores de 14 años, además de adultos sin hijos sin discapacidad. También requiere controles de elegibilidad más frecuentes.

Pero el parlamentario del Senado dijo que una medida que reduce los fondos federales a los estados que usan su propio dinero para proporcionar cobertura de atención médica a los inmigrantes que carecían de estatus legal permanente, junto con una disposición que prohíbe que Medicaid cubra los servicios de transición de género, no cumplía con las reglas del Senado.

Los escasos recortes a los impuestos recaudados por los estados de expansión de Medicaid en hospitales y otros proveedores permanecieron en el proyecto de ley a pesar de las objeciones de algunos republicanos en el Senado y la Cámara, aunque ahora se retrasarán un año, para comenzar en 2028.

El proyecto de ley también requiere que las personas por encima de la línea de pobreza paguen copagos de bolsillo para la mayoría de los servicios de Medicaid, como pruebas de laboratorio o visitas al médico. Los estados podrán cobrar hasta el 5 por ciento de los ingresos de una persona por año, aunque algunos estados liderados por demócrata pueden optar por una cantidad menor.

Cortes a subsidios de energía verde

El Senado realizó recortes de barrido a los créditos fiscales de energía amigables con el clima, especialmente para el viento y la energía solar, que se aprobaron como parte de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

La legislación final no permite que un proyecto obtenga el crédito fiscal si no comienza a producir electricidad para 2028. Esto es más estricto que una versión anterior del Senado, lo que habría permitido proyectos que comiencen la construcción en los próximos años para calificar para los créditos.

QUEBRAR

El proyecto de ley requeriría algunos estados por primera vez para cubrir una parte del costo de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que actualmente están completamente financiados por el gobierno federal, si tienen una tasa de error de pago por encima del 6 por ciento.

Si la tasa de error es del 6 por ciento o más, los estados estarían sujetos a una escala deslizante que podría ver que su participación en las asignaciones aumenta a un rango de entre 5 y 15 por ciento. La propuesta en el megabill también permitiría a los estados con tasas por debajo de ese nivel para continuar pagando cero por ciento.

Los republicanos dicen que la propuesta tiene como objetivo incentivar a los estados para que reduzcan sus tasas de error de pago, mientras que los demócratas han argumentado que la medida podría llevar a que los estados tengan que reducir los beneficios.

Sin embargo, se han realizado cambios de último minuto en el plan que permitiría una implementación retrasada para los estados con las tasas de error de pago más altas después de las preocupaciones de los senadores republicanos en Alaska, que tenían la tasa más alta en el año fiscal 2024.

Préstamos para estudiantes

El proyecto de ley final introduciría numerosos cambios en los préstamos estudiantiles, incluidos los límites de los préstamos y la consolidación en solo dos planes de pago.

Los republicanos desean limitar préstamos federales para estudiantes de nivel de posgrado a $ 20,500 al año, a $ 50,000 para préstamos de ley o gubernamental de la escuela de medicina, y a $ 20,000 para préstamos para padres más para estudiantes de pregrado.

Si se aprueban, los prestatarios de préstamos estudiantiles tendrán dos opciones de reembolso: un nuevo plan estándar y un nuevo plan de pago basado en ingresos. Según este último, a partir de 2028, los prestatarios tendrán acceso al plan de asistencia de reembolso y la opción de pago basada en los ingresos.

También eliminaría las dificultades económicas y los aplazamientos de desempleo. El proyecto de ley permite que los préstamos se rehabiliten dos veces, de una vez antes.

Pell subvenciones

Las subvenciones de Pell obtendrían fondos adicionales en 2026 y excluirían a los estudiantes que recibieron becas de viaje completo a una escuela.

También establece subvenciones de Force Pell que ofrecen ayuda a los estudiantes que se inscriben en programas de trabajo a corto plazo que no terminan con un título universitario.

Límite de deuda

El proyecto de ley agregaría $ 5 billones del límite de deuda de la nación, que limita cuánto dinero puede tener el departamento del Tesoro para pagar las facturas del país.

El Congreso actuó por última vez en el límite de deuda en 2023 como parte de un acuerdo que suspendió el techo hasta 2024. Desde enero, el Departamento del Tesoro ha estado implementando “medidas extraordinarias” para comprar tiempo para que los legisladores aumenten o suspendan el límite de deuda y se estancen de la amenaza de un incumplimiento nacional.

La deuda nacional es de más de $ 36 billones.

Crédito fiscal de elección de la escuela

Los republicanos aprobaron un reembolso de crédito fiscal que iría a individuos o empresas que donarían a organizaciones que proporcionan becas de elección de escuela K-12.

La disposición es una gran victoria para el movimiento de elección de escuela, ya que creará un programa nacional para evitar los estados democráticos que han sido resistentes a las iniciativas de elección de la escuela.

¿Qué quedó fuera?

Ventas de tierras públicas

El senador Mike Lee (R-Utah) había estado presionando por una disposición que habría requerido la venta de cientos de miles de acres de tierras públicas, pero abandonó ese esfuerzo durante el fin de semana.

En una publicación en la plataforma social X, dijo: “Debido a las limitaciones estrictas del proceso de reconciliación presupuestaria, no pude asegurar salvaguardas claras y exigibles para garantizar que estas tierras se vendieran solo a las familias estadounidenses, no a China, no a BlackRock y no a ningún interés extranjero”.

“Por esa razón, he decidido retirar la provisión federal de ventas de tierras del proyecto de ley”, agregó.

Originalmente, Lee había propuesto vender hasta 3.3 millones de acres de tierra propiedad de la Oficina de Gestión de Tierras (BLM) y el Servicio Forestal, pero luego revisó su propuesta para pertenecer a hasta 1.2 millones de acres de la tierra BLM.

Dijo que estaba presionando la medida para construir viviendas más asequibles. Recibió oposición no solo de demócratas sino también de miembros de su propio partido, algunos de los cuales dijeron que votarían en contra del proyecto de ley si contenía ventas de tierras públicas.

Impuesto sobre el impuesto sobre el viento y la energía solar

La legislación omite un cambio contencioso que flotó durante el fin de semana, un impuesto especial sobre los nuevos proyectos solares y eólicos si contienen componentes chinos.

Esta sorpresa disposición cumplió con los legisladores moderados que no querían agregar un impuesto adicional a estas industrias.

Disposiciones estatales de IA

El Senado despojó a una disposición que prohíbe a los estados regular la inteligencia artificial (IA).

La versión más reciente de la disposición habría prohibido a los estados regular la IA durante cinco años si quisieran acceso a $ 500 millones en infraestructura de IA y fondos de implementación. Cortó la mitad de la línea de tiempo de la disposición original, que buscó prohibir la regulación estatal de IA durante 10 años.

Tobias Burns y Julia Shapero contribuyeron.





