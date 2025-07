House Democrat Slams Fetterman por el comentario de ‘playa’

By







El representante Brendan Boyle (D-Pa.) Dio un columpio contra el compañero senador de Pensilvania John Fetterman (D) por los comentarios que hizo cuando el Senado estaba en camino de aprobar el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Trump, en el que dijo que había “perdido” un viaje de playa.

“Haré lo que sea necesario, manténgase despierto durante 48 horas consecutivas, 72 horas seguidas, haré lo que sea necesario para impedir que este proyecto de ley se convierta en ley”, dijo Boyle a Sam Stein del Bulwark en un Entrevista que salió el martes.

“Y esa debería ser la actitud, francamente, de cada miembro demócrata de la Cámara y el Senado. Si estás aquí, tienes mucha suerte y tienes el privilegio de estar aquí. Debes estar aquí. Si no quieres estar aquí, vete”, agregó.

Fetterman dejó bastante claro el lunes por la mañana que no se sentía entusiasmado por pasar por una serie de votos de maratón sobre el “proyecto de ley grande y hermoso”, diciendo que le estaba costando el tiempo de playa, ya que es probable que el proyecto de ley se aprobara de todos modos.

“Oh, Dios mío, solo quiero ir a casa. Ya he … me he perdido todo nuestro viaje a la playa”, dijo Fetterman a los periodistas.

Los republicanos del Senado aprobaron el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump el martes por la tarde, lo que hace que sea un paso más cerca de cruzar el escritorio del presidente. El proyecto de ley ahora llega a la Cámara, donde surgen preguntas sobre si la cámara inferior puede cumplir con una fecha límite republicana de julio autoimpuesta para aprobarla.

“Casi todos nuestros grandes republicanos en el Senado de los Estados Unidos han aprobado nuestro” proyecto de ley grande y hermoso “. Ya no es un ‘proyecto de ley de la Cámara de Representantes’ o un ‘proyecto de ley del Senado’. dijo en una publicación social de la verdad Martes.

La colina se ha comunicado con la oficina de Fetterman para hacer comentarios.





Fuente