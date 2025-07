Paramount acepta pagar a Trump $ 16 millones en un acuerdo escandaloso

Paramount acordó pagar a Trump $ 16 millones En un movimiento que los críticos han advertido, podrían tener graves implicaciones para la libertad de prensa, lo que permite al presidente para vengarse de los medios de comunicación que no brindan una cobertura favorable de él. El acuerdo también aclara la disputa antes de la fusión solicitada de Paramount con Skydance Media, que necesita la aprobación de la administración Trump.

Brendan Carr, presidente designado por Trump de la Comisión Federal de Comunicaciones, tiene insistido Que la revisión fundamental de su agencia de la fusión no está relacionada con la demanda de Trump. Carr recibió un reprensión bipartidista de los ex comisionados de la FCC después de volver a abrir un caso separado que involucra “60 minutos”.

Los fondos de liquidación se asignarán a una futura biblioteca presidencial, y no se pagarán personalmente a Trump o al representante Ronny Jackson (R-Tex), los demandantes en el caso, según Paramount.

“Recompensar a Trump con decenas de millones de dólares por presentar esta demanda falsa no hará que retroceda en su guerra contra los medios de comunicación y una prensa libre”, advirtió un grupo de senadores demócratas en una declaración conjunta en mayo. “Solo lo envalentará a Shakedown, extorsione y silenciará a CBS y otros medios de comunicación que tienen el coraje de informar sobre los problemas que Trump puede no gustar”.

En Mayo, The Wall Street Journal informó Ese Paramount ofreció a Trump $ 15 millones para resolver su demanda. Según los informes, se negó, exigiendo más de $ 25 millones y una disculpa de CBS News por su episodio de “60 minutos” con el entonces vicepresidente Kamala Harris en octubre pasado.

Trump afirmó en su demanda que la entrevista con Harris, entonces su rival para la presidencia, fue editado engañosamente de una manera que aumentaría sus posibilidades de ganar las elecciones. Empujando hacia atrás, CBS lanzado la transcripción completa de la entrevista, demostrando al público que no participó en ninguna edición nefastada.

A medida que las conversaciones de un asentamiento giraban, dos de los principales empleados de CBS News renunciaron. En abril, el principal productor de “60 minutos”, Bill Owens se fue, diciendo que “quedó claro que no se me permitiría dirigir el programa, ya que siempre lo he ejecutado, para tomar decisiones independientes basadas en lo que era correcto durante los ’60 minutos ‘, correcto para la audiencia”.