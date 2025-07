Colorado obtiene un nuevo retrato de Trump después de que se resistió al fin

Los legisladores demócratas de Colorado dijeron el jueves que reemplazarían temporalmente un retrato de $ 11,000 del presidente Trump en el Capitolio del Estado con una pintura donada por la Casa Blanca después de criticar anteriormente la obra de arte original.

El ex senador estatal Lois Court (D), presidente del Comité Asesor de la Construcción del Capitolio de Colorado, tomó la decisión de desmantelar el retrato del presidente de Sarah Boardman después de sus fritas críticas a la imagen.

El nuevo retrato creado por Vanessa Horabuena de Tempe, Arizona, está “actualmente enmarcado”, dijo el tribunal ” El sol de Colorado.

Trump ha solicitado que la pintura se imprima con un borde dorado para que atrapara la luz y el “brillo”. El guardián reportado.

Se espera que el Comité Asesor de Construcción del Capitolio de Colorado discute qué retrato de Trump se colgará permanentemente en el Capitolio para septiembre.

“A nadie le gusta una mala imagen o pintura de sí mismos, pero la que está en Colorado, en el Capitolio del Estado … se distorsionó a un nivel a un nivel que incluso yo, tal vez nunca había visto antes”, escribió Trump sobre la pintura de Boardman en una publicación de marzo sobre la verdad social.

“En cualquier caso, preferiría no tener una foto que tener esta”, agregó.

Después de sus comentarios, los republicanos estatales instaron a los líderes a eliminar la pintura, que el ex presidente del Senado de Colorado, Kevin Grantham (R) Criado miles Para comisionar los “turistas, visitantes y los aficionados a la historia de Colorado” para disfrutar.

Boardman, quien pintó el retrato del ex presidente Obama en el Capitolio, dijo que su pintura de Trump es históricamente neutral.

“Mi retrato del presidente Trump ha sido llamado reflexivo, no confrontativo, no enojado, no feliz, no tuiteando. En cinco, 10, 15, 20 años, él será otro presidente en la pared que solo es antecedentes históricos y que necesita parecer neutral”, dijo ella. Noticias de arte.

La imagen se presentó en 2019 y Boardman dice que desde entonces ha enfrentado repercusiones financieras debido a las críticas del presidente, según el Colorado Sun.





Fuente