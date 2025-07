Exsecretario del Tesoro de Obama: Mamdani Policias no ‘buenas para Nueva York’

El ex secretario del Tesoro, Jack Lew, criticó al candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, por sus propuestas de políticas basadas en iniciativas socialistas.

Mamdani ha prometido presionar autobuses gratuitos, cuidado de niños gratis y congelar el alquiler si se elige al cargo.

“Las políticas que se describe no son políticas que son buenas para Nueva York. Se postula para alcalde de Nueva York, y me preocupa haber pasado profundamente la mayor parte de mi vida en Nueva York sobre una ciudad que llamo hogar”, dijo Lew, quien sirvió en la administración de Obama, durante un Aparición del miércoles en CNBC.

“Sabes, veo una similitud entre el tipo de soluciones de políticas a la izquierda y la derecha, y, ya sabes, que satisfacer el sentimiento populista no siempre pasan por el filtro de Do They Work. No creo que funcionen, y creo que eso es un problema”, agregó.

Los republicanos, incluido el presidente, han criticado abiertamente a Mamdani.

“Como presidente de los Estados Unidos, no voy a dejar que este lunático comunista destruya Nueva York”, escribió el presidente Trump en una publicación del miércoles sobre Truth Social, haciendo referencia a Mamdani.

“Tenga la seguridad de que tengo todas las palancas y tengo todas las tarjetas. ¡Guardaré la ciudad de Nueva York y lo haré ‘caliente’ y ‘genial’ nuevamente, tal como lo hice con los buenos Estados Unidos!”

Otros han alegado que Mamdani, un musulmán, es antisemita y lo criticó por instar a Estados Unidos a reconocer a Palestina como estado.

Sin embargo, el punto de discusión más frecuente sigue siendo sus políticas económicas.

“Es posible que tenga un socialista democrático salpicado aquí y allá, pero eso no es lo que es Estados Unidos. ¡Estados Unidos se trata de capitalismo! Estados Unidos sobre dólares y centavos”, dijo Stephen A. Smith durante su show de los martes, instando a los demócratas a no promover a otros como Mamdani.

A pesar de las críticas, Mamdani superó al ex gobernador Andrew Cuomo (D) en las primarias demócratas y capturó la mayoría de los votos de los vecindarios de Washington Heights, Flatbush, Williamsburg, Astoria, Park Slope, Bedford Stuyvesant y Crown Heights.

“Ya he tenido que comenzar a acostumbrarme al hecho de que el presidente hablará sobre cómo me veo, cómo sueno, de dónde soy, quién soy”, dijo Mamdani sobre los comentarios de Trump durante una aparición dominical en “Meet the Press” de MSNBC.

“Quiere distraer de lo que estoy luchando. Estoy luchando por las personas trabajadoras que dirigió una campaña para empoderar que desde entonces ha traicionado”.

Los dos ya se han enfrentado públicamente sobre la promesa de Mamdani de ayudar a la ciudad de Nueva York a seguir siendo una ciudad santuario si se eligió como alcalde.





