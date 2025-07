El aumento en la financiación de la aplicación de la inmigración provoca temores de ‘entorno militarizado’

By







El dramático aumento en los fondos para las agencias de aplicación de la inmigración pone el gasto en un nivel que rivaliza con las fuerzas militares extranjeras, crear un temor a los críticos de referencia servirá como la norma en los años venideros.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Trump triplica los fondos para la inmigración y la aplicación de la aduana (ICE) de los Estados Unidos (ICE).

Sus $ 30 mil millones ahora exceden los niveles de financiación para los militares de Canadá y Turquía.

El proyecto de ley también asigna $ 45 mil millones en fondos para centros de detención, lo que permite a Estados Unidos duplicar su capacidad actual con la esperanza de detener a más de 100,000 personas.

También designa aproximadamente $ 47 mil millones para la construcción continua del muro fronterizo de Trump.

“Creo que lo que ni siquiera podemos comprender aún es cuál será el impacto humano y las formas en que este dinero convertirá aún más a los Estados Unidos en un estado policial para las comunidades de inmigrantes y más allá”, dijo Heidi Altman, vicepresidenta de política del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, a The Hill.

“Están hablando de crear un ambiente militarizado para cualquier persona en este país que crean que es digna de deportación”.

Border Zar Tom Homan durante el fin de semana le dijo a Politico El proyecto de ley “va a darnos más recursos y más botas en el terreno, por lo que cuando tengamos que ir a estas ciudades santuario, queremos enviar muchos más agentes en las ciudades santuario … va a aumentar las deportaciones, porque nos va a comprar más camas para sostener a las personas. Va a comprar más contratos de transporte para eliminar a las personas más eficientes y rápido”.

Jorge Loweree, director de política del American Inmigration Council, dijo que los niveles de financiación no son solo históricos: le preocupa que también puedan convertirse en los niveles de financiación basales para la aplicación de la inmigración.

“Esta infusión de más de $ 170 mil millones en nuestro aparato de aplicación en un período de tiempo muy corto es histórica, pero también la realidad es que en este país infundemos una tonelada de recursos en una agencia de aplicación de la ley, en algún tipo de aparato de aplicación, eso se convierte en una nueva norma”, dijo.

“Esa es la agencia con la que lidiaremos para siempre. Hemos convertido efectivamente en la policía de inmigración la principal prioridad federal de aplicación de la ley de este país en términos de financiación”.

Tanto los defensores de la inmigración como los funcionarios de la administración Trump se han referido a los niveles de financiación como “sin precedentes”.

“El financiamiento sin precedentes para el ICE permitirá a mis oficiales y agentes trabajadores continuar haciendo que Estados Unidos vuelva a ser seguros nuevamente identificando, arrestando y eliminando extranjeros criminales de nuestras comunidades”, dijo el director interino de ICE, Todd Lyons, cuando el proyecto de ley aprobó el Congreso a principios de este mes.

Pero Loweree dijo que los niveles de financiación van mucho más allá de lo que el hielo necesitaría cumplir con la promesa de Trump de deportar a los migrantes con antecedentes penales, a quienes el presidente ha referido como “lo peor de lo peor”.

“Estamos viendo que la actividad de aplicación indiscriminada tiene lugar en las comunidades de todo el país. Muchas perseguir a las personas que solo buscan trabajo en un estacionamiento de Home Depot, ese tipo de actividad, perseguir la fruta baja.

“Entonces, la dura realidad es que ambos no pueden tener una deportación masiva y también centrar los recursos de aplicación de la ley en personas con antecedentes penales graves. Los números simplemente no están allí”.

Hay cierto debate sobre cuán rápido el proyecto de ley tendrá un impacto.

Incluso con una infusión de efectivo, lleva tiempo contratar y capacitar a los oficiales, lo que aumenta la posibilidad de que la administración Trump pueda depender más de los contratistas que no tienen la misma capacitación o experiencia.

“Va a cambiar enormemente, pero no de la noche a la mañana”, dijo Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Instituto de Política de Migración.

“Incluso antes de este dinero, hielo y [U.S. Customs and Border Protection (CBP)] No pudieron estar en el personal de sus niveles previamente asignados, y eso fue a pesar de que CBP ofreció bonos significativos, incluidas las bonificaciones de firma y retención “.

Más allá de la déficit en la contratación, tradicionalmente cualquier nuevo centro de detención también tardaría años en construirse.

Pero Altman teme a “Alligator Alcatraz”, la nueva instalación construida en las profundidades de los Everglades de Florida, podría ser el modelo para expandir rápidamente la capacidad de detención. Construida solo días, la instalación utiliza carpas de lados blandos con una cerca de enlace de cadena y contiene células repletas de literas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se jactó de que la ubicación está “aislada y rodeada de una vida silvestre peligrosa en un terreno implacable”, un guiño al pantano que rodea la propiedad que es el hogar de caimanes, serpientes y mosquitos.

Altman dijo que la instalación fue pagada por Florida, solo para estar cubierta por dinero reservado en otras partes del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reembolsada a través de fondos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias.

“Tienes este lugar claramente horrible y horrible para ser detenido que aparece aparentemente de la noche a la mañana que ni siquiera se hace en contrato con ICE que es totalmente pagado y administrado por el estado de Florida”, dijo.

“El proyecto de ley de reconciliación, además de este tipo de dinero para ICE y CBP, también tiene fondos por valor de $ 13.5 mil millones que están disponibles como reembolso a los gobiernos estatales y locales para la aplicación de la inmigración”, agregó Altman.

“Por lo tanto, estamos muy preocupados de que el tipo de instalación peligrosa y inexplicable que estamos viendo aparecer en los Everglades en este momento podría replicarse en otros estados que quieren tener su propio giro para jugar para ser tan dañino y cruel para los inmigrantes como puedan ser”.

Un hombre ya ha muerto en una detención este año, un Hombre cubano de 75 años que había estado en los Estados Unidos desde que era un niño, mientras Otro hombre murió Después de caer a 30 pies de un techo cuando el hielo asaltó su lugar de trabajo.

Loweree señaló que las instalaciones y los planes de detención están llegando en un momento en que DHS ha eliminado muchos de sus mecanismos de supervisión, trabajando para limitar las visitas al Congreso a las instalaciones al tiempo que elimina varias oficinas de derechos civiles y a los pueblos dentro del departamento.

“Todos se han dejado de lado, y al mismo tiempo que el gobierno recibe esta enorme infusión de efectivo para aumentar salvajemente la capacidad de detención. Quiero decir, la realidad es que mucha gente morirá innecesariamente”.





