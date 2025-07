Gavin Newsom llama a Donald Trump un “hijo de perra”

El gobernador de California, Gavin Newsom (D), no se contuvo cuando se le preguntó sobre sus puntos de vista sobre el presidente Donald Trump, desatando una serie de críticas durante una reciente aparición en el “Shawn Ryan Show” el lunes.

Newsom enfatizó que California no requiere que la fuerza militar mantenga el orden, señalando la infraestructura de aplicación de la ley “robusta” del estado. Luego describió el despliegue en términos marcados.

“Es debilidad disfrazada de fuerza. Eso es lo que no me gusta de este hijo de perra. No lo hago”, dijo Newsom. “Perdóname, sé que es el presidente de los Estados Unidos”.