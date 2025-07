Estos 12 republicanos descarrilaron la legislación criptográfica de la Cámara

Una docena de republicanos de línea dura descarrilaron el martes una serie de legislación criptográfica dirigida a votar en el piso de la Cámara, arrojando brevemente los tres proyectos de ley de activos digitales al limbo mientras el liderazgo republicano se apresuraba a reemplazar su caucus.

La Cámara no aprobó una votación procesal para permitir que la Cámara avance con la consideración de los tres proyectos de ley criptográficos, así como una legislación para financiar el Pentágono para el próximo año fiscal.

Las medidas criptográficas representan una prioridad clave para los líderes del presidente Trump y el Partido Republicano, que han prometido obtener la legislación de activos digitales más largos en la línea de meta.

La Ley Genius, que busca crear un marco regulatorio para Stablecoins, está preparada para convertirse en ley si puede despejar la Cámara y llegar al escritorio de Trump. El proyecto de ley aprobó el Senado el mes pasado con el apoyo de más de una docena de demócratas.

La segunda legislación, la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digital, tiene como objetivo proporcionar reglas regulatorias para el mercado más amplio de criptografía, dividiendo la supervisión entre dos reguladores financieros.

Se enfrenta a un futuro más incierto, ya que el Senado se prepara para introducir su propia versión del proyecto de ley de estructura del mercado.

La tercera medida es la Ley Estatal de Vigilancia Anti-CBDC, que impediría que la Reserva Federal emita una moneda digital del banco central (CBDC). Sin embargo, su proyecto de ley complementario ha recibido poca tracción en la cámara superior.

Mientras que el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes Steve Scalise (R-La.) Inicialmente apoyó el voto procesal, cambió su voto a “no” como un movimiento de procedimiento para permitir que la cámara vote sobre la medida nuevamente en una fecha posterior.

Trump anunció el martes por la noche que había llegado a un acuerdo con la mayoría de los legisladores que torpedearon la votación inicial, diciendo que se reunió con 11 de los 12 miembros y que habían acordado votar a favor de la medida a la mañana siguiente.

Aquí están los doce legisladores del Partido Republicano que se opusieron al voto procesal:

Rep. Anna Paulina Luna (Fla.)

Luna fue uno de los varios republicanos de la Cámara de Representantes que dijeron que estaban preocupados por el potencial de una “puerta trasera” en la legislación que podría permitir la creación de un CBDC.

“Hubo una legislación que se habría votado hoy que habría permitido que una puerta trasera creara una moneda digital central”, escribió Luna en X. “Apoyo a Crypto pero no apoyo CBDC”.

“Fui parte de un grupo que pudo bloquearlo”, continuó. “Una vez más, soy pro-Crypto pero no puedo permitir ninguna puerta trasera o lenguaje suelto que permita un CBDC”.

Si bien la medida anti-CBDC prohibiría la creación de un CBDC, parece que los legisladores se centraron en gran medida en la Ley Genius, que es más probable que se convierta en ley de los tres proyectos de ley.

Rep. Scott Perry (Pa.)

Perry le dijo a The Hill el martes que estaba “en contra de cualquier cosa que potencialmente permitirá la creación de una moneda digital del banco central”.

Rep. Chip Roy (Texas)

Roy citó preocupaciones sobre un CBDC, así como otros aspectos de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, también conocida simplemente como la Ley de Claridad.

“Regresamos a la ciudad, y tenían estas cosas en la regla con las que teníamos algunas preocupaciones, como … la versión del Senado de la Ley Genius que creemos deja algo de preocupación con respecto a la moneda digital del banco central, y que no hay una prohibición difícil de eso”, dijo a The Hill.

“Teníamos otras cosas en nuestra versión del proyecto de ley, con respecto a la claridad, que se ocupa de la estructura del mercado, las cosas que creemos que son críticamente importantes”, agregó Roy. “Sentimos que necesitamos lidiar con todo esto a la vez”.

Rep. Victoria Spartz (Ind.)

Spartz dijo que se opuso a la medida porque el presidente Mike Johnson (R-La.) Bloqueó los esfuerzos de sus colegas para presentar una enmienda que aborde sus preocupaciones de CBDC.

“Justo cuando me opuse a tener a la reina Nancy y el rey Kevin, siento lo mismo sobre el rey Mike”, escribió Spartz en X.

Rep. Michael Cloud (Texas)

Cloud señaló la larga publicación del representante Warren Davidson (R -Ohio) sobre X que expone sus preocupaciones con los Bills de Crypto, escribiendo: “solucionemos estos problemas, luego paselo”.

Davidson, quien finalmente apoyó la medida de procedimiento el martes, sugirió que un proyecto de ley independiente anti-CBDC no tiene un camino hacia los 60 votos requeridos en el Senado.

“El proceso de la próxima semana está diseñado para fallar en última instancia, en todo el genio de aprobación sin enmienda (el proyecto de ley Stablecoin del Senado)”, escribió. “Sin la prohibición de CBDC, la arquitectura de entrega de CBDC estaría en su lugar, y nada protegería a la autocustody. Por esta razón, me opondré a la Ley Genius”.

Rep. Eli Crane (Ariz.)

Crane volvió a publicar el mensaje de Luna en X, y agregó: “Completamente de acuerdo. También voté no”.

Rep. Marjorie Taylor Greene (Ga.)

Greene argumentó de manera similar que la Ley Genius “establece las bases para un CBDC en capas”, lo que subraya que el proyecto de ley no prohíbe expresamente tales tokens digitales.

“La Ley Genius no sigue la orden ejecutiva del presidente Trump porque no prohíbe un CBDC”, agregó, refiriéndose a una orden de enero del presidente sobre activos digitales. “El liderazgo de la Cámara no permitió ninguna enmienda que prohíba un CBDC. Esto no debería ser tolerado”.

Rep. Tim Burchett (Tenn.)

Burchett explicó su razonamiento para votar por la medida procesal en un video publicado en X, lo que sugiere que los legisladores “necesitan negociar un poco”.

“La gente dirá: ‘Oh, Burchett, mataste el proyecto de ley de criptografía'”, dijo. “Pero en realidad, mantuve vivo el proyecto de ley criptográfico porque si hubiera ido al piso en la forma en la que se encuentra, habría muerto. Y necesitamos negociar un poco. Vaya un poco más lento, llegamos un poco más rápido”.

Rep. Andy Biggs (Ariz.)

Al igual que Greene, Biggs argumentó que la Ley Genius “crea un marco para un” CBDC en capas y no garantiza la autocustody, o el derecho de mantener y administrar activos digitales para uno mismo.

“El liderazgo de la Cámara debe permitir un proceso de enmienda abierto para que los miembros puedan debatir y mejorar libremente el proyecto de ley”, escribió en X.

Rep. Andrew Clyde (Ga.)

Rep. Andy Harris (Md.)

Rep. Keith Self (Texas)

Rebecca Beitsch y Mike Lillis contribuyeron a este informe.





