Vance se dirige a Pensilvania para lanzar el primer gran impulso de la Casa Blanca para vender el gran proyecto de ley de Trump

WEST PITTSTON, Pensilvania (AP)-El vicepresidente JD Vance se dirigió el miércoles al césped político columpio del noreste de Pensilvania para comenzar a vender el amplio paquete de presupuesto y política del presidente Donald Trump en un distrito de la clase trabajadora que podría ver una férica campaña del Congreso el próximo año.

Vance, cuyo voto de toros obtuvo el proyecto de ley a través del Senado, ha promovido la aprobación del proyecto de ley como otro ejemplo del mantra de la administración Trump de “promesas hechas, promesas mantenidas” y una medida que reducirá los impuestos, aumentará el pago de las familias estadounidenses y fortalecerá la seguridad fronteriza.

La legislación histórica, que Trump firmó a principios de este mes con un apoyo republicano casi unánime, incluye promesas clave de campaña como ningún impuesto sobre las propinas, pero también reduce los cupones de Medicaid y los alimentos en $ 1.2 billones. Los demócratas han prometido hacer de la ley un problema importante en las elecciones de mitad de período y recientemente celebraron un estado natal del orador de la Cámara de Representantes Mike Johnson de Louisiana para denunciar la legislación como una “campana inversa de Robin, robando de los pobres para dar a los ricos”.

La batalla por el control de la mensajería en el proyecto de ley podría ser crítica para qué tan bien se recibe la medida, ya que algunas de las partes más divisivas de la ley, incluidos los recortes de asistencia alimentaria y de Medicaid, están programadas para entrar en vigencia solo después de las elecciones de mitad de período. El proyecto de ley fue generalmente impopular antes de su aprobación, mostraron las encuestas, aunque algunas disposiciones individuales son populares, como impulsar el crédito fiscal anual de los hijos y eliminar los impuestos sobre las propinas.

El viaje de Vance a West Pittston marca el primer gran impulso de la Casa Blanca para promover la nueva ley. No está claro cuánto planea Trump hacer lo mismo. Trump le dijo a NBC News la semana pasada que viajaría “un poco” para ayudar a defender la medida que llamó la “gran factura hermosa”.

“Pero honestamente”, dijo, “se ha recibido tan bien que no creo que tenga que hacerlo”.

La oficina de Vance se negó a proporcionar detalles sobre su viaje a West Pittston o elaborar los planes para otros eventos públicos en los Estados Unidos para promover el proyecto de ley.

West Pittston, que se encuentra en el distrito republicano del representante Rob Bresnahan en el noreste de Pensilvania, es un lugar donde la marca de política populista de Trump ha encontrado un punto de apoyo. La popularidad de Trump con la clase trabajadora blanca ha acelerado el cambio político en las áreas cercanas, incluso alrededor de Wilkes-Barre y Scranton, convirtiendo áreas confiables democráticas en césped disputado y contribuyendo a la victoria de Trump en 2024 en Pensilvania.

Allí, y en un distrito de swing alrededor de Allentown justo al sur, los republicanos el año pasado eliminaron a dos titulares demócratas de la Cámara de los Estados Unidos después de años de intento.

Walter Volinski, un jubilado de 74 años de la cercana Swoyersville, dijo que le gustaba que el proyecto de ley extendiera los recortes de impuestos que Trump promulgó en su primer mandato. Dijo que no ha leído la legislación de casi 900 páginas, pero cree que la mayoría de los políticos tampoco. Aún así, Volinski dijo: “Confío en Donald Trump y el Partido Republicano para que este país sea un gran país nuevamente”.

Steven Taylor, un camionero de 52 años de West Pittston, pensó que la nueva ley ayudaría a las personas que luchan por pagar sus facturas. Taylor, un republicano que votó por Trump, dijo que le gustaba que la ley contenía exenciones de impuestos sobre las propinas y el pago de horas extras. “Todo el mundo está sufriendo aquí”, dijo. “Necesitamos un poco de ayuda adicional”.

Pero Taylor dijo que le preocupaba que su sobrino, que tiene diabetes, podría verse afectado por los recortes de la legislación a Medicaid. “Todavía no lo sabemos. Pero tenemos la esperanza de que no sea así”, dijo Taylor.

Maegan Zielinski, una propietaria de una pequeña empresa de 33 años de Wilkes-Barre que estaba entre un grupo de personas que protestaban por la apariencia de Vance, dijo que le preocupaba que la ley lastimara a las personas vulnerables, incluidas las de Medicaid y Medicare. “No me gusta que continúe apoyando a los multimillonarios en lugar de a la gente de la clase trabajadora de Estados Unidos, continuando dándoles exenciones de impuestos mientras que América de clase media sufre”, dijo.

Se espera que el debate sobre el paquete de presupuesto y política diga la batalla de medio plazo 2026 por el control de la Cámara, que los demócratas ven como su mejor oportunidad para bloquear la agenda de Trump en sus últimos dos años en la Oficina Oval. Los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños de la Cámara para romper el control republicano de Washington.

Como lo ven los republicanos, ahora han entregado recortes de impuestos amplios, financiando para impulsar aún más la seguridad fronteriza y las restricciones en los costosos programas de redes sociales.

Los demócratas ven una ley que retrocede el acceso al seguro de salud, amenaza la solvencia de los hospitales rurales y aumenta los costos de los estadounidenses de clase media mientras reduce los impuestos principalmente para los subsidios de energía verde rica y corta.

El asiento de Bresnahan es un objetivo democrático superior. Si bien Bresnahan no ha atraído a un retador en las elecciones de 2026, el gobernador demócrata Josh Shapiro ha ido agresivamente a los miembros republicanos del Congreso del estado que votaron por el proyecto de ley, incluido Bresnahan.

“Vergüenza para estos miembros del Congreso que pasaron los últimos meses diciendo: ‘Oh, nunca cortaré Medicaid'”, dijo Shapiro durante una aparición a principios de este mes en la radio Wilk-FM en Wilkes-Barre. “Quiero decir, el representante Bresnahan les dijo a sus oyentes, a sus periódicos, me dijeron a mi cara, esta era una línea roja en la arena para él, no dañaría a las personas en Medicaid, no dañaría a nuestros hospitales rurales … cedió y votó por este proyecto de ley”.

Bresnahan ha defendido su voto al decir que fortalece a Medicaid al tomar medidas enérgicas contra el fraude, el desperdicio y el abuso y exigiendo que aquellos que puedan trabajar lo hagan. También dijo que asegura que los hospitales en el noreste de Pensilvania califiquen para los fondos que necesitan para mantenerse abiertos.

La escritora de Associated Press Michelle L. Price en Washington contribuyó a este informe.





