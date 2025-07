La Junta Editorial de WSJ insta a Trump a no despedir a Powell

La Junta Editorial del Wall Street Journal instó el miércoles al presidente Trump a no seguir su amenaza para despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtiendo que las consecuencias serían peores que el status quo.

“It’s often hard to know when President Trump is serious about something, or merely creating a distraction. But in case he really meant it this week when he told Republican lawmakers he may fire Federal Reserve Chair Jerome Powell, we have some advice: Don’t do it,” the board escribió en un editorial publicado Miércoles por la noche.

La junta reconoció las frustraciones de Trump con Powell, quien se ha resistido a los llamados de Trump a recortes de tarifas adicionales y ha notado repetidamente la necesidad de que la Fed monitoree cualquier posible consecuencias inflacionarias de los aranceles de Trump.

“Pero el amor o el amor al Sr. Powell, el Sr. Trump lo eligió”, agregó la junta. “El Sr. Trump también eligió los impuestos arancelarios y una multitud de impuestos sin crecimiento y folletos de gasto en el nuevo proyecto de ley de presupuesto. Ahora el presidente tiene que vivir con sus elecciones”.

La Junta también señaló que no hay una alternativa clara a Powell y que “Powell ha señalado que él y la Fed demandarían para bloquear cualquier intento de eliminarlo prematuramente”.

“Probablemente ganara”, escribió la junta. “Aunque la Corte Suprema recientemente ha ampliado el control de un presidente sobre las citas a las agencias cuasi independientes, los jueces han dejado en claro que consideran que la Fed es una excepción”.

La Junta instó a Trump a mostrar “una restricción poco característica” y señaló que la importancia de Powell parecía ser independiente de la Casa Blanca.

“El Sr. Powell probablemente preferiría reducir las tasas este año, lo que permite los datos. Pero entiende que para defender la independencia institucional de la Fed no se le puede ver demasiado fácilmente a la presión de la Casa Blanca”, escribió la junta. “El Sr. Trump hace que sea más difícil para la Fed hacer lo que le gustaría cada vez que aparece sobre el Sr. Powell”.

“Es de interés de todos, incluido el Sr. Trump, que los mercados perciben a esa persona como una responsable de políticas serias y no como un impulso de la Oficina Oval”, agregó la junta. “Una restricción poco característica del Sr. Trump ahora hace que sea más fácil para su candidato preferido maniobrar más tarde”.

El mercado de valores rebotó continuamente el miércoles en medio de informes contradictorios sobre si Trump estaba listo para expulsar al presidente de la Fed. El término de Powell como presidente está programado para finalizar en mayo de 2026, y su mandato como miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed termina en 2028.

Trump saludó en torno a un borrador de una carta de despido para Powell en una reunión con una docena de republicanos de la Cámara de Representantes en la Oficina Oval el martes por la noche, encuestando a los asistentes sobre si debe dejar el hacha en la silla de la Fed en conflicto, según un informe en el New York Times.

Trump luego se alejó de la amenaza el miércoles, diciéndole a los periodistas de la Casa Blanca: “No estamos planeando hacer nada”.

Pero no sacó la opción de la mesa, diciendo: “No descarto nada, pero creo que es muy poco probable. A menos que tenga que irse por fraude”.

Los senadores republicanos han advertido a Trump que no tomen medidas contra el presidente de la Fed, advirtiendo que probablemente carece de la autoridad y que hacerlo enviaría una “ola de choque” a través de la economía.





