El Partido Republicano transmite las preocupaciones sobre el uso de Trump de herramienta rara para reducir los fondos a pesar del proyecto de ley de respaldo

Los republicanos del Congreso están a punto de aprobar aproximadamente $ 9 mil millones en recortes a ayuda extranjera y fondos de transmisión pública solicitados por la Casa Blanca, pero algunos emiten preocupaciones sobre el uso de la administración Trump de un proceso raro para bloquear los recortes.

Esta semana podría marcar la primera vez en décadas que el Congreso ha aprobado dicha solicitud de un presidente por recortes de fondos a través del proceso de rescisión especial. El paquete de recortes, que aprobó el Senado el jueves, ahora se dirige a la Cámara para su consideración, donde los líderes del Partido Republicano esperan un paso rápido en una fecha límite inminente del viernes.

Pero a pesar de que los republicanos defienden el uso del presidente de la herramienta mientras el partido busca bloquear los recortes perseguidos por el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) de Trump, ha habido un retroceso notable en la conferencia sobre lo que algunos perciben como una falta de información a solicitud de la administración.

“Los conservadores, particularmente, me parece notable cuán abiertos somos para no exigir los detalles antes de votar”, dijo a los periodistas el senador Thom Tillis (RN.C.), quien votó para avanzar el paquete, a los periodistas.

“Pero no voy a sostenerlo debido al tamaño relativamente pequeño, pero creo que en el futuro, sería prácticamente imposible hacer otro paquete de rescisión a cualquier escala si no hacen su tarea”.

Cuando el Senado comenzó a considerar el paquete esta semana, los miembros prominentes de la Conferencia Republicana votaron en contra de el debate inicial a medida que algunos presionaron para obtener más información sobre los planes de la administración de reducciones.

“El paquete de rescisión tiene un gran problema: nadie sabe realmente qué reducciones del programa hay en él”, dijo la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins (R-Maine) en un comunicado el martes por la noche después de votar en contra de avanzar en el plan. “Eso no es porque no hayamos tenido tiempo de revisar el proyecto de ley. En cambio, el problema es que [the Office of Management and Budget] nunca ha proporcionado los detalles que normalmente serían parte de este proceso “.

“Por ejemplo, hay $ 2.5 mil millones en recortes a la cuenta de asistencia de desarrollo, que cubre todo, desde la educación básica, hasta el agua y el saneamiento, hasta la seguridad alimentaria, pero no sabemos cómo se verán afectados esos programas”, dijo.

Collins y otros republicanos señalaron paquetes de rescisión anteriores aprobados por el Congreso durante la administración George HW Bush para comparar mientras presionaban para obtener más detalles.

“El Congreso aprueba las rescisiones regularmente. Cuando lo hacemos como parte del proceso anual de asignaciones, lo hacemos con una comprensión de lo que estamos reduciendo. Este fue el caso en 1992, la última vez que el Congreso aprobó los rescisiones en virtud de la Ley de Control de Empande. Ese simplemente no es el caso aquí”, dijo Collins. “El texto escaso que se envió al Congreso incluyó muy pocos detalles y no da una contabilidad de los recortes de programa específicos que totalizarían $ 9.4 mil millones”.

A diferencia de algunas solicitudes enviadas bajo Bush, la solicitud de la administración Trump utilizó un lenguaje más cargado políticamente para presentar el caso de los recortes a los gastos “derrochadores” considerados “antitéticos a los intereses estadounidenses”. Los republicanos también notaron que las solicitudes anteriores contenían más detalles sobre los tipos de cuentas y fondos destinados a las reducciones.

Según el proceso de rescisión iniciado por la administración Trump el mes pasado, el Congreso tiene hasta el 18 de julio para aprobar los aproximadamente $ 8 mil millones en recortes para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la ayuda extranjera, y más de $ 1 mil millones en recortes a la corporación para la transmisión pública (CPB), que proporciona algunos fondos a NPR y PBS.

Muchos en el partido han analizado durante mucho tiempo el alcance de la financiación de la ayuda extranjera y la radio y la televisión pública acusada de sesgo político. Pero hay republicanos en ambas cámaras que han estado incómodos con el tamaño de los recortes para la financiación de la salud global o sobre la posibilidad de recortar fondos para el CPB, que algunos argumentan tendría un impacto desproporcionado en las estaciones locales y rurales.

Los senadores trabajaron con la administración para asegurar un acuerdo destinado a proteger las estaciones tribales de los recortes de transmisión pública antes de la votación. La Casa Blanca también acordó eximir el plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA (PEPFAR), que fue fundada bajo la administración George W. Bush, de los recortes propuestos.

El paquete ha recibido un impulso del flanco derecho del partido, ya que los conservadores de línea dura han intensificado las llamadas para que la administración envíe múltiples solicitudes de rescisión en los próximos meses para codificar los recortes de dux, particularmente porque la administración ha enfrentado múltiples desafíos legales en los últimos meses sobre sus esfuerzos para congelar fondos aprobados por el Congreso.

En su sitio web, Doge estimado a partir del miércoles que había acumulado $ 190 mil millones en ahorros a través de una combinación de acciones, incluidas reducciones de la fuerza laboral, ventas de activos, cancelación y renegociando contratos y arrendamientos, así como cancelaciones de subvenciones.

Sin embargo, la página web también tiene estar bajo escrutinio en los últimos meses, como Han encontrado múltiples informes Su “muro de recibos” contenía información inexacta e inflió algunos ahorros a veces.

Los funcionarios de Trump han indicado que más solicitudes de rescisión podrían estar en camino si el Congreso liderado por el Partido Republicano puede impulsar este paquete de rescisión inicial, estableciendo una prueba clave para el partido esta semana.

Pero algunos republicanos también están advirtiendo a la administración sobre recurrir a tales herramientas en exceso.

Si bien el presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representaciones, Tom Cole (R-Okla), dijo el miércoles que no tiene “ningún problema” que vota por el plan, dijo que señaló que tales herramientas podrían “destruir una cierta buena voluntad que creo que te costó en el futuro si lo haces demasiado”.

“Entiendo la preocupación entre los apropiadores en ambos lados del pasillo al respecto, pero solo trato de evaluar los paquetes a medida que surgen. Quiero decir, estas son herramientas legítimas. La rama ejecutiva es libre de usarlos”, dijo.

“Si estás tratando de avanzar hacia el equilibrio, terminarás teniendo que cortar algunas cosas que no quieres cortar”, dijo. “Solo la naturaleza de la misma, cada decisión no puede ser una que te haga feliz”.

Sin embargo, Cole también señaló que el paquete actual que se considera en el Congreso era visto como potencialmente los paquetes de rescisión más fácil que los republicanos podrían tener que considerar de la Casa Blanca.

“Pensé que este era probablemente más alcanzable que la mayoría, por lo que el hecho de que estemos luchando con esto me da una pausa. Sería muy cuidadoso al usarlos nuevamente, sin hacer el trabajo de preparación y sin proporcionar toda la información”.





