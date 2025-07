Jeffries: Epstein Saga es un monstruo de la propia creación de Trump

By







El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (DN.Y.) dijo el jueves que la lucha del presidente Trump para contener la protesta de MAGA sobre los archivos de Jeffrey Epstein es un monstruo de su propia creación.

“Los demócratas no pusieron esto en el dominio público”, dijo Jeffries a periodistas en el Capitolio. “La teoría de la conspiración provocador en jefe es el indicado, junto con sus asociados republicanos de Maga extremos, que pusieron todo esto en el dominio público durante años.

“Y ahora están cosechando lo que han sembrado”.

Trump, en la campaña, había sugerido que, si fuera elegido, liberaría los archivos del gobierno relacionados con Epstein, un financiero rico y un pedófilo condenado que murió en 2019 en una celda de la cárcel de Manhattan, donde estaba esperando el juicio por el tráfico sexual de menores.

Muchos de los partidarios de Trump creen que esos documentos, incluida una supuesta “lista de clientes”, son la piedra de Rosetta necesaria para descubrir una empresa criminal mucho más amplia de tráfico sexual y pedofilia emprendida por un quién es quién de las “élites” globales que estaban siendo protegidas por el gobierno.

Esas voces de extrema derecha también especulan que Epstein no murió por suicidio, la causa oficial de su muerte, pero fue asesinada para garantizar su silencio: otra narración que Trump ha avanzado.

La semana pasada, sin embargo, el Departamento de Justicia de Trump (DOJ) publicó un memorando sin firmar refutando cada una de esas narraciones. No hay una lista de clientes, declaró el memorando, ni el Departamento de Justicia no encontró evidencia de que Epstein intentó chantajear a otras figuras que podrían haber cometido crímenes sexuales. Su muerte fue por suicidio, agregó el memorando, no el juego sucio.

El memorando enfureció a muchos de los partidarios más leales de Trump, que vieron la decisión de Trump de colocar a los teóricos vocales de la conspiración de Epstein en los altos puestos de administración, incluida la fiscal general Pam Bondi y la directora del FBI Kash Patel, como una señal de que la liberación de los archivos de Epstein fue próxima.

El vicepresidente Vance alimentó esas esperanzas en octubre, cuando dijo que era “importante” liberar los archivos. Y Bondi los pidió nuevamente en febrero, cuando dijo que tenía la lista de clientes de Epstein en su escritorio y estaba lista para revisarlo para su lanzamiento. Ahora dicen que no hay “ahí” allí.

El episodio ha puesto a Trump en una posición en la que rara vez está: bajo el fuego de un movimiento MAGA que creó sobre una narración unida de “nosotros contra ellos”.

El miércoles, Trump arremetió contra esos mismos partidarios de la base, llamándolos “débiles” y rechazando su apoyo en el futuro.

“He tenido más éxito en 6 meses que quizás cualquier presidente en la historia de nuestro país, y todas estas personas quieren hablar, con una fuerte pintura por parte de las noticias falsas y el éxito de los demócratas hambrientos, es el engaño de Jeffrey Epstein”, publicó Trump en Truth Social. “Deje que estos débiles continúen avanzando y hagan que los demócratas trabajen, ni siquiera piense en hablar de nuestro increíble y sin precedentes éxito, ¡porque ya no quiero su apoyo!”

Trump también cambió la culpa de la controversia de Epstein de los conservadores que lo han alimentado, incluido él mismo, a los principales demócratas.

“Crearon los archivos de Epstein, al igual que crearon el falso dossier de Hillary Clinton/Christopher Steele que usaron en mí, y ahora mis llamados” amigos “están jugando directamente en sus manos”, escribió Trump.

El mensaje del presidente ha hecho poco para convencer a muchos conservadores de que los archivos de Epstein deberían permanecer en secreto. En Capitol Hill, varios de esos legisladores pusieron a la Cámara a un punto muerto el jueves, bloqueando una votación sobre un proyecto de ley de recortes de gastos importantes hasta que fue acompañado por una medida separada que requería que el Departamento de Justicia publique los documentos.

La resolución es simbólica: el Congreso tiene poco poder para forzar la mano de las agencias ejecutivas, y no está claro si un voto de mensajería satisfará a esos conservadores, tanto dentro como fuera de Capitol Hill, que quieren ver los archivos de Epstein hechos públicos.

Jeffries, por su parte, dijo que la transparencia es crucial para mantener la confianza del público en Washington.

“Lo más importante que se puede hacer en este momento es que el Congreso actúe de manera bipartidista para exigir que el pueblo estadounidense obtenga la transparencia que merecen”, dijo. “¿Qué se esconde la administración Trump del pueblo estadounidense?

“Esa es la pregunta que debe ser respondida”.





Fuente