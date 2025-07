Solo un médico en ejercicio en el Congreso: el diagnóstico de Trump no lo “disuadirá de su trabajo”

By







El representante Greg Murphy (RN.C.), el único médico en ejercicio en el Congreso, dijo durante una entrevista del jueves que el reciente diagnóstico del presidente Trump no “lo disuadirá de su trabajo”.

“En cuanto a la salud del presidente, asegurándose, mira, es robusto. Esto no va a diferirlo o, lo disuadirá de su trabajo”, dijo Murphy durante su aparición el jueves en el programa de Newsnation “The Hill”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves que Trump se sometió a pruebas médicas debido a “hinchazón leve” en las piernas y los contusiones en la mano. La prueba reveló que el presidente tiene insuficiencia venosa crónica.

La condición ocurre cuando las venas de la pierna de la persona tienen dificultades para bombear sangre al corazón, lo que lleva la sangre a la agrupación, dijo la Clínica de Cleveland. No hubo evidencia de trombosis venosa profunda o enfermedad arterial, según Leavitt.

“Esto no es algo raro. A medida que las personas envejecen, las venas tienen pequeñas válvulas, y eso es lo que permite que la sangre permanezca en un lugar, y luego los músculos se contraen y en realidad empuja la sangre de las piernas hacia el corazón”, dijo Murphy al anfitrión Blake Burman. “A medida que pasa el tiempo, estas válvulas se vuelven un poco más incompetentes. No funcionan tan bien, por lo que eso conduce a un poco de estasis, algo de sangre no vuelve a volver”.

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, dijo en un memorando del jueves que el equipo médico de Trump hizo un ecocardiograma, que mostró “estructura y función cardíaca normales”.

“No se identificaron signos de insuficiencia cardíaca, discapacidad renal o enfermedad sistémica”, dijo Barbabella.

El médico de la Casa Blanca también dijo que los hematomas en la mano de Trump eran “consistentes con el daño menor de los tejidos blandos por el apretón de manos frecuente” y, debido a que a menudo tomaba aspirina.

“[Trump] Tenía un ecocardiograma para buscar asegurarse de que no tuviera lo que llaman insuficiencia cardíaca correcta, donde el corazón correcto no está tomando la sangre como debería. Eso no parecía ser un problema “, dijo Murphy.” Así que esto es algo común, ya sabes, y aparentemente toma aspirina, así que esas son los moretones en la mano, cosas muy comunes “.





