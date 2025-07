El juez arroja demanda por los agentes del FBI del 6 de enero contra el DOJ de Trump

También destacaron los comentarios amenazantes en las redes sociales de las personas condenadas y luego perdonadas de los crímenes del 6 de enero, incluido el líder en tiempo del grupo extremista The Proud Boys. Después de ser perdonado por la conspiración sediciosa y otros cargos, el ex líder del grupo, Henry “Enrique” Tarrio, mencionó a un agente del FBI por su nombre en un puesto y exigió que fuera “llevada ante la justicia y que respondiera por sus crímenes”.

“Cuando hay algo que no tiene sentido, tenemos la obligación de nombrarlo, y si es malo, deberíamos avergonzarlo, y si es ilegal, deberíamos procesarlo”, dijo. “Pero no debemos rehuir ninguna de esas dos cosas, y creo que eso es lo que el presidente nos ha enseñado, eso es lo que me pidió que hiciera en este nuevo papel que tengo, y lo haremos y no tendremos miedo de eso y dejaremos que las fichas caigan donde puedan”.