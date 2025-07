By







El Director de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard publicó un informe el viernes que alega que los funcionarios de la administración de Obama manipularon la inteligencia relacionada con la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Gabbard afirmó en un comunicado que los ex funcionarios participaron en una “conspiración traidora” y dijo que su oficina estaba entregando pruebas al Departamento de Justicia por posibles referencias penales.

“La información que estamos lanzando hoy muestra claramente que hubo una conspiración traicionera en 2016 cometida por funcionarios al más alto nivel de nuestro gobierno”, dijo Gabbard. “Su objetivo era subvertir la voluntad del pueblo estadounidense y promulgar lo que era esencialmente un golpe de estado con el objetivo de tratar de usurpar al presidente de cumplir con el mandato que le otorgó el pueblo estadounidense”.

El memorando del viernes cita funcionarios como el ex director de inteligencia nacional James Clapper, el ex director de la CIA John Brennan y el ex director del FBI James Comey.

El presidente Trump ha reclamado durante años la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y si su campaña coludió con Moscú fue un “engaño”, dirigido a funcionarios como Brennan y Comey con ataques frecuentes.

Trump en marzo firmó un memorando que ordenó la desclasificación de “todos los archivos relacionados con el huracán Crossfire”, el nombre dado a la investigación del FBI sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Las agencias de inteligencia mismas que Gabbard ahora supervisa ha concluido durante mucho tiempo que Rusia buscó influir en las elecciones de 2016, una evaluación respaldada por otras entidades externas.

Eso incluye una investigación bipartidista del Senado de tres años que concluyó en más de lo más que Informe de 1.300 páginas que Rusia fue agresiva al tratar de interferir con las elecciones en nombre de Trump, incluso al lanzar una campaña masiva de redes sociales.

El memo de Gabbard, así como otro 114 páginas de documentos relacionadosse basa principalmente en las afirmaciones de que hubo Sin indicación de un esfuerzo ruso para manipular directamente el recuento real de votos.

Sin embargo, eso no está en desacuerdo con la conclusión de la comunidad de inteligencia o el informe del Senado, que determinó que “no había evidencia de que se cambiaran ningún voto o que se manipularan las máquinas de votación”. La administración de Obama dijo que no había visto evidencia de que los piratas informáticos manipularan los resultados.

La liberación de Gabbard fue inmediatamente criticada por los demócratas del Comité de Inteligencia, quien señaló que se produce en medio de fracturas dentro de la administración Trump sobre cómo manejar el escrutinio sobre el caso de Jeffrey Epstein.

“Es un día que termina con ‘Y’ y Donald Trump quiere desesperadamente cambiar el tema, por lo que el director Gabbard está repetiendo afirmaciones falsas de una década sobre la administración de Obama. Pocos episodios en la historia de nuestra nación se han investigado tan a fondo como la advertencia de la comunidad de inteligencia en 2016 que estaba interfiriendo en las elecciones de las elecciones de la Cámara de Representantes que se clasifica en un miembro de la declaración (D-CONN.

“Cada investigación legítima, incluida la investigación del Comité de Inteligencia del Senado bipartidista, no encontró evidencia de politización y respaldó los hallazgos de la evaluación de la comunidad de inteligencia de 2016”.

El senador Mark Warner (Virginia), el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, también criticó a Gabbard.

“Parece que Dni Gabbard no sabe que el Investigación de años de Rusia llevado a cabo por el Comité de Inteligencia del Senado reafirmó que “el gobierno ruso dirigió una extensa actividad contra la infraestructura electoral de los Estados Unidos” antes de las elecciones de 2016, y que “usó las redes sociales para llevar a cabo una campaña de guerra de información” para beneficiar a Donald Trump. Esta conclusión fue apoyada de manera unánime por cada demócrata y republicano en el comité ”, dijo en un comunicado.

También el viernes, el Departamento de Justicia se movió para publicar algunas pruebas del caso de Epstein, incluido algunos testimonios del gran jurado, bajo presión para liberar más información sobre una cifra con la que Trump solía socializar.

El movimiento de Gabbard viene no solo en medio de las consecuencias de la saga Epstein, sino que poco después informa que había caído caído en desgracia con Trump sobre inteligencia relacionada con el programa nuclear de Irán.

El lanzamiento del viernes subraya cómo sondear los orígenes de la investigación de Rusia ha seguido siendo una fijación para el presidente casi una década después. El memorando también se centra en el dossier Steele, una colección de acusaciones salaces sobre los lazos de Trump con Rusia, algunos de los cuales han sido desacreditados.

Gabbard recibió elogios de las cifras del Partido Republicano por el informe.

“¡Desmontar el estado profundo!” El orador Mike Johnson (R-La.) Escribió en la plataforma social X.

“El engaño de Rusia fue un trabajo de éxito político fabricado por funcionarios de Obama y armado por las agencias de Intel para derrotar al presidente Trump. ¡La responsabilidad está muy atrasada!”

Sin embargo, en los círculos democráticos, Gabbard ha sido acusado, en este caso y en otros, de adaptar la inteligencia para satisfacer las necesidades de la administración.

Warner señaló que Gabbard Anteriormente llamó a Trump a perdón Leaker Edward Snowden, quien lanzó miles de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional que muestran la colección masiva de datos de comunicaciones de los estadounidenses.

“Lamentablemente, no es sorprendente que DNI Gabbard, quien prometió despolitizar a la comunidad de inteligencia, una vez más arraoniza su posición para amplificar las teorías de conspiración electoral del presidente”, dijo Warner.

“Es espantoso escuchar a Dni Gabbard acusar a su propia fuerza laboral de IC de cometer una ‘conspiración traidora’ cuando no estaba dispuesta a etiquetar a Edward Snowden como traidor”.

