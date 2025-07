Trump está dificultando ir a la universidad

Hace veinticinco años, se alentó a los estudiantes de todo el país a recibir préstamos estudiantiles para asistir a la universidad, cuyo costo había aumentó dramáticamente desde la década de 1970 . Se jugó como una inversión: podía pedir prestado prestado decenas, incluso cientos de miles de dólares porque un título universitario era un camino hacia un trabajo bien remunerado, por lo que no tendrías problemas para pagar los préstamos que obtuviste para la educación.

El proyecto de ley cambia los préstamos estudiantiles de tres maneras principales: eliminar la mayoría de los planes de reembolso impulsados por los ingresos existentes, lo que hace que el reembolso sea más difícil para los graduados de bajos ingresos; Creación de límites de préstamos para estudiantes graduados y prestatarios de padres, lo que hará que algunos programas de mayor costo como la escuela de medicina sean menos accesibles para las personas que no pueden pagarlos de su bolsillo; y negar fondos federales para cubrir ciertos programas si sus graduados no cumplen con un cierto umbral de ingresos.

En resumen, será más difícil obtener préstamos para cubrir los grados que no conducen rápidamente a trabajos de mayores ingresos, como títulos asociados y campos que conducen a un empleo lucrativo pero tienen una barrera de alto costo para la certificación, como la medicina. Y será más difícil para todos pagar préstamos.

“Va a sacar a la gente de la universidad por completo porque no tendrán acceso a un co-firmante y simplemente no podrán pagar”, dijo Bañez.

A pesar de la guerra multiplicada de la administración Trump en la universidad, la verdadera pelea no es en contra de ir a la universidad, después de todo, el derecho luchó mucho y duro para Acción afirmativa finalcreyendo falsamente que sus hijos blancos no estaban entrando en escuelas elegantes porque estaban siendo reemplazados por estudiantes de color no calificados. En cambio, se trata de quién debería poder ir a la universidad.