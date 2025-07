Trump dice que ‘Left Lunatics’ no estará satisfecho con el testimonio del gran jurado de Epstein

El presidente Trump dijo el sábado, incluso si su administración libera todo el testimonio del gran jurado en el caso relacionado con el deshonrado financiero y del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, no será suficiente para satisfacer a los “alborotadores y lunáticos de izquierda radicales”.

“I have asked the Justice Department to release all Grand Jury testimony with respect to Jeffrey Epstein, subject only to Court Approval. With that being said, and even if the Court gave its full and unwavering approval, nothing will be good enough for the troublemakers and radical left lunatics making the request,” Trump escribió Sobre la verdad social. “Siempre será más, más, más. ¡MAGA!”

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el viernes dos mociones casi idénticas al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, pidiéndole a la corte federal que desasvie las transcripciones del gran jurado en el caso de Epstein.

Es raro que una transcripción del gran jurado se haga público sobre información confidencial, pero se puede lograr. El DOJ dijo en las mociones, que fueron presentados por el fiscal general adjunto Todd Blanche, que atacaría los nombres de las posibles víctimas y otra “información de identificación personal” antes de la liberación de la transcripción.

El par de mociones se produjo un día después de que Trump ordenó a la Fiscal General Pam Bondi que lanzara “testimonio pertinente del gran jurado”.

“Basado en la cantidad ridícula de publicidad otorgada a Jeffrey Epstein, le pedí a la Fiscal General Pam Bondi que produzca todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación de la corte”, escribió el jueves en línea. “Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debería terminar, ahora mismo”.

La administración ha enfrentado una mayor presión de la base MAGA del presidente para producir más documentos relacionados con el caso, particularmente después de un memorando de FBI y del Departamento de Justicia no identificado publicado la semana pasada, concluyó que Epstein, que se encontraba en círculos de alta potencia, murió por suicidio en 2019 y que no mantuvo una llamada “lista de clientes”.

Los hallazgos desconectaron algunos, quienes afirman que contradicen los comentarios que Bondi hizo a principios de este año, incluida la transparencia prometida en el caso.

El último movimiento para revelar el testimonio se produjo después del Wall Street Journal reportado En una supuesta carta que Trump envió a Epstein para el 50 cumpleaños del financiero. La carta, una copia de la cual no se publicó en el artículo, contiene texto enmarcado por el esquema de una mujer desnuda y tiene las palabras “Feliz cumpleaños, y todos los días sean otro secreto maravilloso”.

El presidente ha negado haber enviado la carta y demandó al periódico el viernes por difamación en un tribunal federal.

“Los acusados inventaron esta historia con el carácter y la integridad del presidente Trump y lo retratan engañosamente en una luz falsa”, dijo su equipo legal.

En los últimos días, Trump criticó a los republicanos por estar obsesionados con el tema e instó a sus aliados a seguir adelante, en vano. También se le preguntó por qué los demócratas no mencionaron los archivos cuando tenían el control del Senado y la Casa Blanca.

“¡Porque no tenían nada!” Él escribió el viernes.





