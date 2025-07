Portnoy en la cancelación de ‘arrogante’ Colbert: ‘¿Qué creías que iba a pasar?’

By







El fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, atacó a Stephen Colbert el sábado, llamando al anfitrión nocturno “ingrato” después de que CBS se eliminó el show de Colbert en lo que la red afirmó que era una “decisión financiera”.

“Para estas personas, incluso como Colbert, para ser como, ‘Esto no es realmente correcto y estamos ciego’ – amigo, estás perdiendo 40 millones de dólares al año”, Portnoy dicho En un video publicado en X, citando una estimación de las pérdidas del programa reportado por Reuters.

El anuncio de la cancelación se produjo solo semanas después de que la red dijera que pagaría $ 16 millones para resolver una demanda de difamación presentada por el presidente Trump, una decisión que Colbert había llamado previamente un “soborno grande y gordo”. Paramount, la empresa matriz de CBS, está buscando la aprobación para una fusión de la Comisión Federal de Comunicaciones de Trump.

Los legisladores de la izquierda han especulado que la cancelación de CBS podría haber sido motivada políticamente, una afirmación en la que Portnoy puso los ojos en blanco efectivamente. Más bien, afirmó, Colbert estaba perdiendo dinero y había sido “arrogante” en sus críticas a CBS.

“Bienvenido al verdadero mundo de jodido”, dijo el fundador de Barstool en el video, que llamó una “perorata”.

“¿Y luego tienes la arrogancia para ir a su propia empresa? ¿Qué crees que iba a pasar?” preguntó.

Colbert ha sido históricamente un crítico feroz del presidente y anteriormente fuera CBS y Paramount para resolver la afirmación de Trump, que el anfitrión llamó una “demanda molesta”.

Portnoy dijo que Colbert no debería haber criticado su red con tanta fuerza, especialmente si su programa estaba perdiendo dinero. The New York Times estimado que las pérdidas del programa estaban en decenas de millones de dólares.

