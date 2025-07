Los nombrados de Trump presionaron para mármol en la renovación de la alimentación de la Fed de la Casa Blanca ahora ataques

El mármol no explica los aproximadamente $ 600 millones en excesos de costos para la sede de la Fed y otro edificio de oficinas cercano, ahora presupuestado para costar $ 2.5 mil millones, lo que también incluye la adición de un garaje de estacionamiento subterráneo y nuevas atrios de vidrio en los patios del edificio. Pero las raíces de su uso extensivo se entierran aún más los intentos de la Casa Blanca de usar la renovación para pintar al banquero central como un gastador desplegable como un posible pretexto para eliminarlo.

“No me sorprendería si el resultado cuesta más” debido al mármol adicional, dijo Alex Krieger, profesor emérito de la Universidad de Harvard que era miembro de la comisión y participó en audiencias sobre la propuesta de la Fed.

Existe una posibilidad incómoda de que el destino del banco central de los Estados Unidos y su papel fundamental en la economía dependan de una disputa sobre los costos y la arquitectura de renovación, una que podría llevar una batalla legal más amplia sobre si Trump puede despedir a un presidente de la Fed que no le gusta después de la Corte Suprema en mayo en mayo. describió la institución como tener protecciones contra un abrupto de disparo.

Trump, quien ha redecorado la Oficina Oval en Gold Leaf, ha argumentado que la inflación no es una preocupación, por lo que la Fed puede reducir drásticamente su tasa para alentar más préstamos. Pero Powell y otros miembros del comité de la Fed son esperando ver si las tarifas de Trump Levante la inflación, que las tasas de interés más altas podrían ayudar a contundir.

“Él está diciendo la verdad o no”, dijo Blair a The Associated Press. “Si está diciendo la verdad, puede probarla simplemente presentando todos los planes y revisiones”.

La enmienda de Stroik fue rechazada, pero la comisión no respaldó completamente los planes de la Fed. Los arquitectos presentaron nuevos planes en mayo de 2020, aunque no parecían satisfacer a los nombrados de Trump.

Stroik, ahora profesor de arquitectura en la Universidad de Notre Dame, dijo en una entrevista que “los edificios de piedra no necesariamente tienen que costar una fortuna”. Pero reconoció que la Comisión no había discutido los gastos, que no han sido parte de su misión.